El ex cantante de One Direction, Liam Payne, fue hallado muerto este miércoles en el hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires. Payne, de 31 años, falleció tras caer desde un tercer piso al patio interno del hotel, situado en la calle Costa Rica 6092.

El personal de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad respondió a un llamado al 911 por parte del encargado del hotel, quien reportó que un hombre, presuntamente bajo los efectos de drogas o alcohol, se encontraba alterado. Minutos después, el encargado escuchó un fuerte ruido en el pulmón interno del edificio. Cuando llegó el equipo de emergencias del SAME, confirmaron que Payne había fallecido debido a lesiones gravísimas, producto de la caída de una altura aproximada de 13 metros.

Alberto Crescenti, titular del SAME, señaló que el cantante sufrió una fractura de base de cráneo, una lesión «incompatible con la vida». “No hubo posibilidad de reanimación”, afirmó Crescenti en declaraciones televisivas. A pesar de las circunstancias, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para confirmar las causas exactas de la muerte.

Payne había compartido recientemente en redes sociales imágenes de su estancia en Argentina junto a su novia, con quien se encontraba disfrutando de un “hermoso día”. Sin embargo, pocas horas después, la noticia de su fallecimiento conmocionó a sus fanáticos, quienes se acercaron al hotel para rendirle homenaje.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea.

Liam Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, se convirtió en una estrella internacional al formar parte del grupo One Direction, surgido en el programa de talentos The X Factor en 2010. Junto a sus compañeros Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, alcanzó el éxito global con hits como What Makes You Beautiful. Tras la disolución del grupo en 2016, Payne inició su carrera solista, destacándose con canciones como Strip That Down y Get Lo.

En los últimos años, Payne había atravesado momentos difíciles en su vida personal. En varias entrevistas, habló sobre su lucha con la salud mental y problemas derivados de la presión de la fama. Recientemente, había cancelado su gira por Sudamérica debido a una grave infección en el riñón, que le obligó a tomar un descanso.

El mundo de la música despide a una de sus grandes figuras, mientras sus fans y allegados lo recuerdan por su innegable talento y contribución al pop mundial.