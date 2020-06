A ultima hora de éste Domingo, el Gobierno Nacional emitió un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia.

La situación epidemiológica del Partido de Pergamino le permitió a nuestra localidad y los pueblos entrar en una nueva fase.

En este sentido, el Intendente Javier Martínez y el secretario de Gobierno Juan Manuel Rico Zini brindaron detalles al respecto, y explicaron que aun están a la espera de un decreto provincial que habilite el funcionamiento de ciertas actividades, hasta hoy restringidas.

“El Decreto Nacional nos da la posibilidad de seguir ampliando las actividades que se desarrollan en la ciudad. Para orgullo nuestro, y como nos han dicho muchos funcionarios, ciudades en la Provincia y mayores a 100 mil habitantes que entren en Fase 5 son contadas con los dedos de las manos. En esto quiero agradecerle a mis vecinos por el compromiso que han tomado, por el comportamiento social, y también a toda la estructura de Salud, Seguridad, y Desarrollo, que nos ha permitido transitar esta etapa de esta forma y llegar a que parte de la ciudadanía hoy esté con actividad plena y que la otra parte empiece a tener alguna actividad de esos rubros más sensibles que a los vecinos los amargaba tanto que no podían trabajar como gastronomía, hotelería, gimnasios, etc.”, señaló esta mañana el Intendente.

Martínez fue contundente al resaltar y recordar las reglas generales de comportamiento: las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, y desinfectar las superficies.

“Es una enfermedad mundial, y sabemos que en algún momento puede darse la posibilidad de que algún vecino se contagie. Por eso, volvemos a pedirles que se cuiden. A quienes tienen que salir de la ciudad por algún motivo les pedimos que se cuiden mucho más, porque a veces van a lugares donde no se conoce si hay foco epidemiológico. Usen el barbijo, respeten el distanciamiento. Y cada vez que viajan sepan que llevan el compromiso de toda una ciudad que espera que podamos seguir transitando esto como lo hemos transitado hasta ahora. Cada uno tiene que cuidar de si, de sus hijos, de su familia, de sus vecinos, y de la ciudadanía en general”, señaló.

Por su parte, y en relación a las actividades que quedan por habilitarse en el Partido de Pergamino, Rico Zini detalló: “En principio tendríamos la posibilidad de habilitar el rubro gastronómico, con un factor de ocupación disminuido en un 50%. Con respecto a las actividades deportivas, artísticas y sociales, habrá un máximo de 10 personas. Es decir que no va a haber ninguna posibilidad, por ejemplo, que en un culto religioso o una actividad social, familiar, se permitan más de 10 personas, y en relación a esas 10 personas se pide que haya al menos 2,25 metros cuadrados por persona en ese lugar físico”

El Secretario de Gobierno aseguró que continúan restringidas por orden del Gobierno Nacional, el cine, los teatros, clubes y centros culturales.

También continúa con impedimento de funcionamiento el transporte público de pasajeros interurbano.

“Dentro de los espacios públicos o privados no puede haber más de 10 personas. En el caso de deportes, no puede haber más de 10 personas haciendo actividad deportiva, y a su vez, no podrá haber un distanciamiento menor a 2 metros entre esas 10 personas que hacen la actividad”, explicó Rico Zini, quien también aclaró que el municipio está a la espera de decreto del Gobierno provincial que reglamente estas medidas.

“Seguramente en el transcurso de la semana tendremos anuncios puntuales para cada actividad correspondiente”, adelantó.

Pacientes de riesgo y personas mayores

Es importante resaltar que tal como lo indicó el intendente ésta mediodía en dialogo con “La mañana de la radio”, es importante destacar que no habrá cambios para los pacientes de riesgo y los adultos mayores. Estos deberán respetar el aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio de la misma forma en que lo venían haciendo.