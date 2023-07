Una delegación de 40 empresas argentinas de videojuegos participó de una Misión Comercial a San Pablo, Brasil, organizada por la Cancillería argentina, en colaboración con la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos argentinos (ADVA), en el marco de la feria Big Festival 2023. Se trata de una de las actividades de negocios en el sector de videojuegos más importantes en América Latina.

El objetivo de la misión consistió en promocionar la oferta exportable de servicios del sector de videojuegos argentino, así como explorar las oportunidades de negocios e inversiones del mercado brasileño y regional presente en Big Festival. Argentina tuvo su pabellón nacional coordinado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con oportunidades de exportación de videojuegos argentinos y de asociaciones con estudios de desarrollo de videojuegos extranjeros.

Los videojuegos argentinos tuvieron una destacada presencia en Big Festival, siendo finalistas para las categorías de mejor juego de realidad virtual, mejor juego multijugador, mejor narrativa, mejor juego de cuestiones sociales, y mejor juego de latinoamérica. Para la última categoría fueron nominados 5 videojuegos argentinos, alcanzando una muy destacada representación en la región.

Acorde a datos publicados por la Asociación Argentina de Videojuegos (ADVA), el mercado mundial de videojuegos ha superado los USD 200 mil millones, con más de 2.300 compañías y 500 publishers, y 65.000 empleados. En este contexto, Argentina se destaca con más de 130 empresas desarrolladoras de videojuegos y de servicios conexos, brindando empleo a 2.000 profesionales y produciendo más de 55 videojuegos al año, 35% de cuales tienen un contenido educativo.

Además, las exportaciones argentinas de videojuegos alcanzan los 70 millones de dólares anuales, representando el 80% de la producción total. Los principales destinos de exportación son Canadá, Estados Unidos, y los países de la Unión Europea.

Asimismo, la Cancillería argentina organizó una actividad de networking en la Residencia Oficial argentina en San Pablo, con la presencia de publishers, inversores, cámaras de comercio y estudios de videojuegos a nivel internacional, y delegaciones institucionales de Brasil, Canadá y Chile. Asimismo, se mantuvieron reuniones con autoridades locales e instituciones de referencia en el ecosistema tecnológico local, incluyendo a Cubo Itaú, la mayor incubadora de startups de base tecnológica de Brasil.

La organización de dichas actividades contribuye a agregar valor a la presencia de las empresas argentinas en la feria Big Festival y a potenciar sus vínculos con delegaciones y empresas de distintos países del mundo. Al respecto, el Cónsul General argentino en San Pablo, Luis María Kreckler, destacó la prioridad de construir lazos entre los empresarios argentinos y brasileños, así como de otras nacionalidades presentes en la actividad, que incluyeron a empresarios de Chile, Colombia, Estados Unidos, Italia, India, Japón, México, los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza y Uruguay. Asimismo, la Presidenta de ADVA, Florencia Fole, resaltó el trabajo en conjunto con la Cancillería Argentina para la promoción del sector de los videojuegos en el exterior a través de actividades sectoriales, al señalar que la participación en ferias y las acciones de networking han impactado positivamente en la proyección de la marca argentina de videojuegos.

En ese marco, se anunció el lanzamiento de la vigésimo primera edición de la Exposición de Videojuegos Argentinos (EVA), el evento con mayor trayectoria en América Latina del sector de videojuegos, reuniendo hasta la fecha a 30.000 asistentes en todas sus ediciones. Organizada por ADVA, tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en Buenos Aires, del 13 al 16 de septiembre de 2023, e incluirá conferencias de especialistas y rondas de negocios con empresas internacionales. En 2022, EVA contó con 215.000 visitas y negocios por un valor de 2,5 millones de USD.

En la Misión Comercial participaron empresas argentinas del sector de videojuegos correspondientes a Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe, brindando a la actividad una dimensión genuinamente federal. Las empresas argentinas participantes fueron: ANOTTER GAME STUDIO, ARCANE MIRAGE, ARK ONE STUDIOS, AVIX, DIGI LEARNNIALS S.R.L., DEBMEDIA, DEVOTED STUDIOS, DIGITAL GAMES & TOYS S.A., ERROR 404 GAME STUDIOS S.A., EVOLTIS, FANNY PACK STUDIOS S.A., GAME EVER S.A., GHOST CREATIVE STUDIO S.A.S., GODOT ENGINE, IMAGE CAMPUS S.A., KILLABUNNIES S.R.L., LEAPR, MATECOCIDO GAMES S.R.L., LCM GAME STUDIO, MATAJUEGOS, MKTR SOMI S.R.L., NIMBLE GIANT ENTERTAINMENT, NGD STUDIOS, ODACLICK S.A.S., PALERMO GAMES, PIZIA, PRESS OVER, RAVEGAN, RED WOLVES SAS, ROBI STUDIOS S.A.S., SCUBALIGHT STUDIOS S.A.S., SEVEN LEAF CLOVER S.R.L., SISMO SOCIEDAD ANONIMA, THROGS S.R.L., TLÖN INDUSTRIES, X3M, W4 GAMES, WHITE RABBIT S.R.L.