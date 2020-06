La Secretaria de Salud recordó que no están permitidas las reuniones sociales, por más pequeñas que éstas sean

María Marta Perretta volvió a enumerar los cuidados y las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid-19. Pidió a la población salir de las casas solo para realizar compras de primera necesidad, usar barbijo, respetar el distanciamiento social, y no realizar encuentros en hogares, por más pequeños que estos resulten. Además solicitó que quienes viajen a ciudades donde existe circulación viral, den aviso al 107.

También aclaró que los laboratorios privados no realizan el análisis de los hisopados. Al ser una enfermedad de denuncia obligatoria, tanto el seguimiento del caso como el análisis del hisopado se realizan a través del Estado.

Casos en ciudades cercanas

Al conocer los casos confirmados de Covid-19 en localidades cercanas a la nuestra, la secretaria de Salud María Martha Perretta expresó: “Hasta ahora en la ciudad hemos tenido un solo caso confirmado, que ya está recuperado. Siempre se van activando protocolos ante casos sospechosos, que por tener criterios y síntomas compatibles o requerimientos de internación se van activando y hasta ahora han sido todos descartados. Pero también tenemos que saber que estamos inmersos en una realidad del país, y también de la región, en donde va aumentando la cantidad de casos y cada vez éstos se van produciendo en ciudades más cercanas. Esto nos dice que tenemos que seguir alerta, que no tenemos que bajar la guardia”

La funcionaria les pidió a los profesionales de la salud que “estén atentos” y a aquellos que trabajan en otras ciudades, como por ejemplo CABA o Gran buenos Aires, que extremen los cuidados y las medidas de prevención.

“Ante el primer síntoma, por más leve que sea, deben consultar. A quienes viajen, les pedimos que al regresar, como nosotros no le podemos indicar el aislamiento porque son personas exceptuadas por su actividad esencial, que estén atentos y ante cualquier síntoma que llamen al 107, que avisen a dónde viajaron, porque a nosotros ese dato nos sirve mucho, para cuidarlos a ellos, para cuidar a su familia y para cuidar a toda la comunidad de Pergamino”, explicó.

En tanto agregó que aquellos pergaminenses que viajen a otras ciudades por controles médicos, deben llamar al 107 y consultar.

“Generalmente, si solo se viaja a hacer un control y se toman los recaudos y no pasan más de 24hs en otra ciudad no se los aísla, pero si este tiempo se prolonga sí necesitamos aislarlos, así que les pedimos que llame al 107 cada persona que viaja. Lo que hacemos es un seguimiento diario, les preguntamos si tienen síntomas, brindamos recomendaciones del aislamiento”, indicó.

Seguimiento de los casos

Perretta le aclaró a la población que deben llamar al 107 quienes presenten algún tipo de síntoma compatible como fiebre, orinofagia, tos, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Las radio operadoras están capacitadas, ellas escucharán y aconsejarán al respecto.

“Si el paciente que llama entra dentro de lo que se considera caso sospechoso, se activa una consulta de médicos y se va a determinar si es un paciente que tiene criterio de internación (cuando son casos moderados), o si se trata de una paciente que puede tener un seguimiento ambulatorio. Hay un grupo de médicos, tanto para pacientes con obra social como para pacientes que no cuentan con obra social, que están asignados para hacer un seguimiento ambulatorio de estos pacientes, no todos los casos requieren internación, entonces, le decimos a la población que no tengan miedo, que consulten, porque va a haber profesionales que los van a guiar y les van a explicar cómo tienen que seguir ante esta sintomatología, hay pacientes que serán descartados y ese paciente irá a consultar a su médico de cabecera”, detalló.

Recomendaciones

Desde la Secretaría de Salud continúan recomendando el uso del barbijo o tapabocas y respetar la distancia social.

“No nos relajemos, no nos reunamos, no hagamos reuniones sociales, por más pequeñas que sean. Salgamos solo para las cosas que son netamente necesarias. Estuvimos muy bien cumpliendo todas estas normas cuando aún no había casos, y la verdad es que ahora que los casos van aumentando tenemos que tener aun más conciencia. Nos tenemos que seguir cuidando, no nos relajemos, porque todavía nos espera un largo camino”, aseguró Perretta.

Todo se centra en el Estado

El Covid-19 es una enfermedad de denuncia obligatoria. Esto significa que se consideran de gran importancia para la salud pública, por eso todo se centra en el Estado.

“El análisis del hisopado se realiza a través del Estado. No hay en la ciudad laboratorios que hagan hisopados para determinar casos sospechosos de Covid-19. Todo debe centrarse en el 107 y se deben tomar las muestras correspondientes con los pacientes internados o con los pacientes ambulatorios. Se toman hisopados que son derivados a Región Sanitaria IV, se hace una ficha de denuncia epidemiológica y esta muestra se analiza en el INEVH “Dr. Julio Maiztegui”. Tenemos articulado un circuito en cuanto a este tipo de patología”, concluyó.