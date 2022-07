Los equipos, de última generación, fueron adquiridos por la Municipalidad y serán distribuidos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Para esto, el área de Defensa Civil estuvo capacitando, y seguirá haciéndolo, a la comunidad, personal de instituciones educativas, organizaciones gubernamentales y fuerzas policiales.

El DEA (Desfibrilador externo automático) es un dispositivo electrónico portátil que diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro cardíaco. La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón, para tratar que el mismo retome su ritmo normal.

“Trabajamos sobre el mapa de gestión del riesgo y también con todo lo que implica la parte climatológica, pero nuestra misión es que Pergamino sea una ciudad cadioprotegida. Para esto, hicimos un plan de trabajo para empezar a capacitar a las personas en RCP, a la comunidad, a las áreas de Salud, Educación, Deportes y Seguridad. Esto estuvo acompañado con la compra de DEA. Hoy llegaron 10 equipos de DEA, de última generación, que serán ubicados en lugares estratégicos que estamos diagramando con la gente de Seguridad y de Salud, para que la comunidad tenga acceso rápido y pronto a poder utilizarlo. Son equipos muy costosos, hay que cuidarlos porque son para todos los pergaminenses”, aseguró el director de Defensa Civil de la Municipalidad José María Mollo.

¿Cuándo usar el DEA?

En relación a esta consulta, Mollo explicó: “El DEA está estipulado para que cuando tengamos un caso de una muerte súbita, o una víctima en paro en la vía pública la comunidad sepa lo fundamental, que es la cadena de supervivencia. El primer paso es reconocer la emergencia, que se reconozca que tengo una víctima, que pueda hacer una evaluación de ella, si la víctima no responde y no respira, el segundo paso es activar la emergencia médica y enviar a alguien a buscar un DEA. Porque en los casos de paro, si no tenemos un DEA a nuestro alcance las chances de sobrevida son prácticamente nulas”