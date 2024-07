Silvia Tiofalo: ATE Rechaza Incremento Salarial Acordado por Otros Sindicatos Municipales

En el programa «Nuestro Tiempo» de Radio Mon Pergamino, conducido por Gustavo Pérez Ruiz, se entrevistó a Silvia Tiofalo, representante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), para discutir los recientes acontecimientos en las paritarias de negociación salarial para los empleados municipales. A pesar de haberse acordado un incremento, ATE no estuvo de acuerdo y se levantó de la mesa sin firmar el acta.

Tiofalo explicó que la reunión de paritarias prevista para el viernes se adelantó sin notificación oficial, lo que impidió la presencia de ATE. En dicha reunión, el Ejecutivo propuso un incremento del 11% para julio y otro 11% para agosto sobre el básico de febrero, oferta que fue rechazada por los sindicatos presentes. La discusión se postergó para hoy a las 12 del mediodía.

Durante la reunión de hoy, el Ejecutivo presentó una nueva oferta de un 12% para julio y un 12% para agosto, pero nuevamente, todos los sindicatos la rechazaron. Ante la negativa de ofrecer un punto más, ATE se retiró de la mesa. Finalmente, los otros sindicatos aceptaron un aumento del 12% para julio y del 13% para agosto.

En el acta firmada no figura la firma de ATE en el acuerdo.

Silvia Tiofalo fue clara: “El incremento acordado es insuficiente y siempre queda por debajo de la inflación, lo que significa que en septiembre, cuando se retomen las negociaciones, los salarios seguirán siendo inferiores al costo de vida.”

ATE había solicitado un aumento del 30%, dividido en 15% para julio y 15% para agosto, con el objetivo de empatar la inflación. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por el Ejecutivo ni por los otros gremios. Tiofalo enfatizó que ATE busca, al menos, igualar la inflación para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, pero esta demanda no fue escuchada.

Además de la cuestión salarial, Tiofalo mencionó que están a la espera de un informe del Ministerio de Trabajo de la provincia sobre el estado del natatorio municipal, particularmente en relación con la temperatura del agua en medio de las bajas temperaturas invernales. Según ella, hasta el momento no se han recibido quejas de los afiliados, y durante la inspección reciente, el agua estaba en condiciones adecuadas.

El próximo encuentro de paritarias está programado para septiembre. Entretanto, la situación sigue siendo tensa y ATE mantiene su postura de exigir aumentos que realmente acompañen el índice inflacionario.

Escucha la entrevista Completa a Silvia Tiafolo: