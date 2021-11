La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de

Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de

unidades patentadas durante octubre fue de 37.025 motovehículos, esto

es un crecimiento interanual del 27,6 % ya que en octubre de 2020 se

habían registrado 29.020 unidades. Si la comparación es contra el

pasado mes de septiembre se observa una baja del 6,7% ya que en ese mes

se habían registrado 39.676. De esta forma, en los diez meses

transcurridos del año se patentaron 312.858 unidades, esto es un 42,8%

más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado

219.160.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: “Octubre fue un mes

de crecimiento internaual para las motos y se observa que el

comportamiento del mercado es creciente pero inestable, con altos y

bajos que obedecen a la problemática de la importaciones tanto en

unidades como también en la importación de partes. Pese a estos

inconvenientes, la venta de motos sigue afianzándose y creciendo,

producto de la necesidad de utilización de la moto como medio de

transporte en cada vez más provincias y ciudades, en el caso de las

unidades más chicas, pero también en las del segmento medio, porque la

moto también se está usando para viajes y traslados de muchos

kilómetros. Para la adquisición de motovehículos juega un rol central

la financiación, por eso ha sido clave que hayamos logrado impulsar,

desde todo el sector y junto al Gobierno, el programa de financiación

del Banco Nación, Mi Moto, en su novena etapa, que sigue funcionando

muy bien, y nos hace creer que no se detendrá en esta segunda mitad del

año”.

En cuanto a la participación, no se observan cambios de posiciones en

los primeros tres puestos con respecto a los últimos meses. Honda sigue

liderando el mercado con 6.651 unidades, seguida por Motomel, que con

5.426 se afirma en el segundo lugar por noveno mes consecutivo, y

Corven, con 5.136 sigue en la tercera posición, por séptimo mes

consecutivo. Zanella con 4.324 sigue en octubre en la cuarta posición

por segundo mes consecutivo y corrió a Gilera al quinto escalón con

3.729 unidades. Tal como venía sucediendo, Keller, con 2.393 motos

patentadas, finalizó en la sexta posición.

En cuanto al modelo más patentado, la Honda Wave 110S, que había

recuperado su histórico liderazgo hace un par de meses, cayó a la

cuarta posición y el líder, por tercer mes consecutivo es ahora la

Gilera Smash. En octubre continuó segunda la Motomel B110, que estaba

tercera y envió a esa posición ahora a la Corven Energy 110 por

segundo mes. Como dijimos, cuarta sigue la Honda Wave 110S, y completa

el top five en el quinto puesto, sin cambios, la Keller KN 110-8.