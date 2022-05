Martín Benavidez, titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido, dialogó con la radio y comentó inicialmente la resolución de paritarias, la cual se definió en el mes de Marzo por 7 meses, rondando un 52% hasta Octubre y de allí nuevamente para renegociar desde Noviembre hasta el mes de Marzo 2023.

Por otra parte, se refirió al impacto de la actividad, y el crecimiento que tuvo en los últimos tiempo, la cual comenzó desde el año pasado y que sigue siendo positiva en este mes de Mayo, tras las dificultades que se presentaron durante la pandemia.

Respecto al empleo de gente, Benavidez indicó que se está tomando gente, aunque desde el empresariado plantean la dificultad de conseguir mano de obra.

También indicó que el padrón de Pergamino y la región de trabajadores de SUTIV, creció en 200 personas

Por otra parte, los operativos de AFIP de las ultimas horas en 2 empresas revelaron un 40% de trabajadores no registrados. Desde SUTIV, también indicaron que en diferentes inspecciones desde el año pasado también se registraron 99 trabajadores sin registrar y dos empresas sin inscripción.

Respecto al empleo informal, Benavidez indicó que les sorprende desde el sindicato que continúen con el empleo informal, ya que se cuentan con diferentes programas nacionales, o convenio colectivo con facilidades para garantizar este tipo de trabajo. «Uno no está en la mente de los empresario, que no son todos, pero son muchos y que no registran a los trabajadores».

Por otro lado, explicó que también están las marcas, las grandes marcas que buscan dar trabajo no registrado y por eso continúan con las inspecciones, donde destacó que no solo pierden las firmas por las multas, sino que también se termina perjudicando a los trabajadores.

A continuación escuchamos la nota completa: