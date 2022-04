Hoy sesiona el HCD

Este martes 12 de abril desde las 17hs se realizará una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante.

Al respecto, el Orden del Día contará con los siguientes puntos:

I – EXPEDIENTES INGRESADOS POR PRESIDENCIA



324. Expediente EX -2022-00000339-PERHCD-HCD – VECINOS Y COMERCIANTES CALLE

DORREGO Y SAN NICOLÁS – Elevan reclamo por funcionamiento del espacio para la

Memoria ubicado en la ex Comisaría Primera.-

325. Expediente EX -2022-00000334-PERHCD-HCD – SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS

MUTUOS “FUERZAS UNIDAS”- Solicita se declare de Interés Municipal aniversario 150, y

actos programados durante 2022.-

326. Expediente EX -2022-00000374-PERHCD-HCD – VECINOS CELFA, DOCENTES ESCUELA 56

Y EMPRESAS SEMILLERAS manifiestan problemas con inseguridad, mantenimiento de

caminos y demás inconvenientes.-

327. Expediente EX -2022-00000369-PERHCD-HCD ASOCIACIÓN DIABÉTICOS

PERGAMINENSES – en formación- Solicita se declare de interés cultural y deportivo

primera caminata maratón el 20 de junio.-

328. Expediente EX -2022-00000348-PERHCD-HCD – COSOPPER – Invitación a actos en

conmemoración de un nuevo aniversario de la trágica inundación sufrida en el año

1995.-

II – EXPEDIENTES INGRESADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO



329. Expediente EX -2022-00000345-PERHCD-HCD Expte. D.E. C-426-22 CONTADOR

MUNICIPAL – Deuda no contabilizada a favor de la CELP.-

330. Expediente EX -2022-00000381-PERHCD-HCD Expte. D.E. EX2022-00041201 –PER-

MEI#SGO Ref: Modificación pago anual patente autos.-

III – EXPEDIENTE INGRESADO POR SECRETARÍA

331. Expediente EX -2022-00000354-PERHCD-HCD Expte. D-26-22 D.E. C-278-22 CONTADOR

MUNICIPAL – Deuda no contabilizada a favor telefónica Móviles S.A. diciembre.-

IV – PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SRES. CONCEJALES

332. Expediente EX – 2022-00000358- PERHCD-HCD – CONCEJAL GUILLERMO AIELLO –

INTEGRANTES DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE

RENOVADOR Proyecto de Resolución Ref: Solicitar al D.E. dé urgente cumplimiento a lo

dispuesto en la Ordenanza 9269/20.

333. Expediente EX – 2022-00000408-PERHCD-HCD – CONCEJALES BLOQUE JUNTOS –

Proyecto de Resolución Ref: Expresar profundo beneplácito ante la toma de posesión,

por parte de la Fiscalía de Estado, de parte de los predios necesarios para la construcción

de la Presa sobre el Arroyo Pergamino.-

334. Expediente EX – 2022-00000366-PERHCD-HCD – CONCEJAL PABLO IGNACIO MAIZTEGUI

– BLOQUE JUNTOS – Proyecto de Comunicación Ref: Solicitar derivador o dársena en

intersección de la Ruta N° 188 y Avda. Pellegrini.-

335. Expediente EX – 2022-00000412- PERHCD-HCD CONCEJALA LAURA CLARK–BLOQUE

FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR Proyecto de

Resolución Ref: Mejora de calles y conexión red cloacal Barrio Guemes.-

336. Expediente EX – 2022-00000416- PERHCD-HCD CONCEJALA MARCELA CONTI – BLOQUE

FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR Proyecto de

Resolución Ref: Solicitar ejecución de obras en calle Richieri entre Mendoza y Barbazán.-

337. Expediente EX – 2022-00000422- PERHCD-HCD – CONCEJALA LAURA CLARK–BLOQUE

FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR, Proyecto de

Resolución Ref: Protocolo de abordaje y actuación ante situaciones de violencia laboral

por razones de género del Municipio de Pergamino.-

338. Expediente EX – 2022-00000429- PERHCD-HCD – CONCEJALA MACARENA GARCÍA

SANTANDER –BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE

RENOVADOR, Proyecto de Resolución Ref: Dirigirse al Departamento Ejecutivo para que

proceda a la colocación de semáforos en Bv. Colón y 11 de Setiembre.-

339. Expediente EX – 2022-00000437- PERHCD-HCD – CONCEJAL ALVARO REYNOSO –

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR Proyecto

de Comunicación Ref: Solicitud de Reductor de velocidad en calle Garay del barrio

Belgrano

340. Expediente EX – 2022-00000441- PERHCD-HCD – CONCEJALES LAURA CLARK-ALVARO

REYNOSO –BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE

RENOVADOR Proyecto de Comunicación Ref: Pedido de informe sobre Fondo Educativo.-

341. Expediente EX – 2022-00000444- PERHCD-HCD – CONCEJALA LETICIA CONTI–BLOQUE

FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR Proyecto de Resolución Ref: Beneplácito por Proyecto de Ley FONDO PARA CANCELACIÓN CON EL FMI.-

342. Expediente EX – 2022-00000360-PERHCD-HCD – CONCEJAL PABLO IGNACIO MAIZTEGUI

– BLOQUE JUNTOS – Proyecto de Comunicación Ref: Solicitud de obras complementarias ruta 188.-

343. Expediente EX – 2022-00000376-PERHCD-HCD – CONCEJAL GABRIELA TARUSELLI –

BLOQUE JUNTOS – Proyecto de Comunicación Ref: Cesión de remanente fiscal sobre circunvalación Ruta 8.-

344. Expediente EX – 2022-00000447-PERHCD-HCD – PTE. DEL HCD – CONCEJAL GABRIELA

TARUSELLI – Proyecto de Resolución Ref: Declarar de Interés Municipal los veinte años de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.-

V – DESPACHOS DE LAS COMISIONES INTERNAS

345. Expediente EX -2022-00000128-PERHCD-HCD Expte. D.E. C-399-22 CONTADOR

MUNICIPAL – Compensación de saldos 2021.

346. Expte. C-238-20 D.E. H-1034-20 CONCEJALES ALVARO REYNOSO Y LETICIA CONTI, FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA y FRENTE RENOVADOR – Proyecto de Comunicación Re: Difusión para prevenir dengue.-

347. Expte. C-213-21 COLEGIO DE MARTILLEROS DE PERGAMINO –Pte. FABIÁN ACERBO Ref: Proyecto de Ordenanza regulación contravencional del servicio de intermediación inmobiliaria, bajo el nombre de franquicias.-

348. Expte. C-270-19 D.E. H-289-20 CONCEJAL JOSÉ EDUARDO AGUDO, INTEGRANTE DEL BLOQUE COMPROMISO FEDERAL – Proyecto de Resolución Ref: Entrega gratuita de copas menstruales en Centros de Salud.-

349. Expte. C-7-22 CONCEJALES INTEGRANTES DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS –PARTIDO JUSTICIALISTA-FRENTE RENOVADOR, Proyecto de Comunicación Ref: Dirigirse al D.E. para que por el área correspondiente se proceda a realizar la colocación de Tachas reflectivas de seguridad vial.

350. Expte. C-202-21 D.E. H-1037-21 CONCEJAL WALTER BACCARINI, Proyecto de Resolución Ref: Solicitar a la Secretaría de Obras Públicas organización de horarios de trabajo en Avda. Juan B. Justo y señalizar cortes de calles por obras.-

351. Expte. C-208-21 CENTRO DE ESTUDIANTES NORMAL SUPERIOR (CENP) – Manifiestan preocupación ante la situación de conflicto en el servicio de transporte público de

pasajeros de Pergamino.-

352. Expte. C-201-21 CONCEJALES DEL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO, Proyecto de Resolución Ref: Solicitar al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires el cumplimiento con el pago del subsidio del transporte.-

353. Expediente EX -2022-00000105-PERHCD-HCD – Proyecto de Resolución Ref: Declaración del Museo del Deporte de Interés Histórico Cultural del Partido de Pergamino.-

354. Expediente EX -2022-00000055-PERHCD-HCD – DIRECTOR DEL CONSERVATORIO JUAN CARLOS PAZ – Solicita subsidio para el proyecto Encuentro de música popular en

Pergamino.

355. Expte. A-10-19 D.E. H-1056-19 ASAMBLEA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA SALUD Y EL AMBIENTE – PEDRO COURTIAL REPRESENTANTE – solicita informe de análisis de calidad de agua, desde mayo de 2011 a mayo de 2019.-

356. Expte. C-226-18 D.E. H-3750-18 CONCEJAL JOSÉ AGUDO – BLOQUE COMPROMISO FEDERAL – Proyecto de Resolución Ref: Mapa de accesibilidad – puestas en

funcionamiento.-

357. Expte. C-114-15 D.E. D-7071-13 Corre por 4087-1105-16 COLLAZO & ASOCIADOS S.A. – Solicita prefactibilidad para desarrollo de Club de Campo.-

358. Expte. C-207-21 CONCEJAL HÉCTOR CATTANEO –BLOQUE FRENTE DE TODOS-PARTIDO JUSTICIALISTA-F. RENOVADOR – Proyecto de Resolución ref: solicitar al Sr. Intendente Javier Martínez arbitre los medios necesarios para restablecer servicio público de pasajeros en nuestra ciudad.