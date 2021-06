La Secretaría de Salud del municipio elaboró un informe con la situación epidemiológica de nuestro Partido desde el inicio de la pandemia al 31 de mayo del 2021, de donde se desprende que el mes de mayo que hace pocos días acaba de finalizar fue, hasta el momento, el mes con los indicadores más altos en relación a la cantidad de casos y también de fallecidos.

En este contexto sanitario que estamos atravesando, la secretaria de Salud María Martha Perretta pidió a la población seguir cuidándose, destacó la labor del sector privado y del público por el compromiso demostrado y el enorme esfuerzo que hacen a diario.

También hizo una mención especial a la implementación del Sistema Pre Hospitalario, porque “si no hubiera existido, las guardias de las instituciones de salud de la ciudad se hubieran visto colapsadas”

Estadísticas

A continuación compartimos el informe mencionado anteriormente. COVID19 Mayo 2021 (1)

“Mayo se lleva el 25 % del total de los casos confirmados desde el inicio de la pandemia, con 3.143 casos, de los cuales 2.845 fueron ambulatorios. Requirieron internación 298 personas que representan el 29,41 % desde el inicio de la pandemia”, dijo Perretta.

Y agregó: “El 36,8 % de fallecidos desde marzo de 2020 ocurrieron en mayo del 2021, esto habla de la alta tasa de letalidad que tuvo la pandemia, durante abril y durante mayo, que se condice con las tres variantes de circulación”

Cabe recordar que durante los meses de abril y mayo parte de la población infectada aún no había tenido posibilidad de acceder a la vacuna, algo que hubiera podido evitar o minimizar la agresividad de algunos casos.

Ampliar las capacidades

La funcionaria también remarcó la capacidad de ampliar la cantidad de camas que tuvieron tanto el Hospital como las Clínicas privadas de la ciudad.

“La suma de camas del sector privado alojó muchísima cantidad de pacientes. El Hospital también pudo ampliar sus camas, duplicó su capacidad de terapia intensiva”, detalló.

Perretta aprovechó la oportunidad para valorizar, una vez más, el gran esfuerzo tanto de los terapistas del sector privado como del Hospital, como así también de todo el personal de salud que sigue comprometido con esta situación epidemiológica que aún estamos atravesando.

Esfuerzo del Sistema Pre Hospitalario

Otro de los puntos a remarcar es el esfuerzo que se realizó desde el Sistema Pre Hospitalario, ya que en el mes de mayo hubo 2845 pacientes ambulatorios.

En relación a este punto, indicó: “Se trató de dar la máxima contención posible, se salió a pedir ayuda y colaboración a los médicos de cabecera y de las obras sociales, porque no queríamos que ningún paciente se quede sin su contención. Tal es así que se aumentó el personal de Epidemiología, para poder seguir aislando a todos los contactos estrechos, y del Sistema Pre Hospitalario, para poder hacer el seguimiento a tanta cantidad de casos y a la cantidad de casos activos que íbamos teniendo por día”

“Se aumentó la cantidad de ambulancias disponibles para asistencia de pacientes COVID en domicilio, con esta fuerte intención que se tuvo durante el inicio de la pandemia de no saturar las guardias de la ciudad. Si el Sistema Pre Hospitalario no hubiera existido y no podríamos hacer contención telefónica de los pacientes con cuadros leves, incluso mandando ambulancias a controlar a los pacientes con cuadros moderados para poder contenerlos en el domicilio, las guardias de las instituciones de salud de la ciudad se hubieran visto colapsadas”, aseguró.

“Necesitamos que se sigan cuidando”

Por último, la responsable del área de Salud del municipio se dirigió a la comunidad y expresó: “Nos esperan meses de frío, hay mucha incertidumbre de cómo va a seguir todo, por eso necesitamos que se sigan cuidando, que sigan teniendo responsabilidad social, que respeten los protocolos sanitarios, porque esto todavía no pasó. Fueron meses muy duros y una vez más necesitamos el compromiso de todos”