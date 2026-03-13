Buenos Aires, 12 de marzo de 2026. En un momento en que el agro argentino vuelve a proyectar con mayor previsibilidad, Bayer presentó en Expoagro una propuesta orientada a acompañar al productor en cada etapa de la campaña, desde la planificación de la campaña hasta la cosecha. La compañía mostró cómo la combinación de genética, manejo agronómico, protección de cultivos, herramientas digitales y prácticas regenerativas permite transformar el potencial productivo en resultados concretos en el campo.

El enfoque parte de una idea central para la agricultura argentina: la brecha de rendimiento que aún existe entre el potencial de los cultivos y los rindes que finalmente se logran en los lotes. Diversos estudios estiman que esa brecha puede alcanzar entre un 30 y un 40% entre lo que el cultivo podría producir con la tecnología disponible y lo que efectivamente se cosecha. Reducir esa diferencia representa una de las mayores oportunidades para aumentar la producción agrícola sin expandir la superficie cultivada.

Con esa mirada, la estrategia de Bayer se fundamenta en un concepto claro: acompañar al productor durante todo el ciclo agrícola, desde la correcta elección de genética y manejo por ambiente, integrando datos, prácticas agronómicas y protección de cultivos, hasta el análisis de resultados a cosecha para seguir capturando valor campaña tras campaña.

Un contexto que vuelve a poner el foco en producir

La exposición se desarrolló en un contexto en el que el sector agropecuario comienza a recuperar previsibilidad y capacidad de planificación, luego de años marcados por la volatilidad macroeconómica. La baja de la inflación, la reducción del riesgo país y un esquema cambiario más ordenado empiezan a recomponer condiciones para que el productor vuelva a tomar decisiones productivas con mayor horizonte.

A este escenario se suma un clima internacional más abierto para la Argentina, con avances en acuerdos con mercados estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea, en un contexto global aún desafiante, atravesado por tensiones e incertidumbres que siguen incidiendo sobre precios, costos y márgenes del sistema productivo.

“Durante muchos años la conversación con los productores estuvo muy atravesada por variables financieras. El productor argentino demostró una enorme resiliencia y hoy empieza a recuperar condiciones para volver a enfocarse en crecer, invertir y capturar más valor desde la producción. En este nuevo escenario, el foco vuelve a estar en lo productivo —eficiencia, manejo agronómico y tecnología— y en la convicción de que el futuro del sistema se construye en colaboración y en red, como industria”, señaló Geraldine Stegemann, directora de Estrategia Comercial Bayer Crop Science Cono Sur.

Genética, manejo y protección para reducir la brecha

Uno de los ejes centrales de la propuesta es Dekalb Integrado, un sistema que combina genética, manejo agronómico y herramientas digitales para optimizar cada decisión productiva.

El proceso comienza con la caracterización del ambiente productivo mediante plataformas como FieldView™, que integra mapas de rendimiento, imágenes satelitales, información de híbridos y la estrategia de manejo más adecuada para cada lote.

Los datos generados por estas herramientas muestran que, en las últimas campañas, los híbridos Dekalb registraron en promedio un rendimiento adicional de 637 kg/ha frente a otros híbridos disponibles en el mercado.

El sistema también incorpora recomendaciones de densidad de siembra y estrategias de fertilización nitrogenada ajustadas a cada ambiente productivo. A través de Dekalb Integrado se puede acceder a recomendaciones de fertilización durante el cultivo que permiten dividirla entre la siembra y los estadios V5–V6, logrando incrementos de rendimiento de hasta 240 kg por hectárea gracias a una nutrición más precisa.

“Cerrar la brecha productiva requiere una mirada integral. La genética define el potencial, pero ese potencial sólo se transforma en rendimiento cuando está acompañado por manejo agronómico, nutrición adecuada y una protección de cultivos eficiente durante todo el ciclo del cultivo”, explicó Martin Navarro, líder de Nuevas Soluciones Digitales Bayer Crop Science.

En ese sentido, el manejo eficiente de malezas, plagas y enfermedades constituye otro de los pilares del sistema. Ensayos realizados en maíz muestran que la aplicación de fungicidas frente a enfermedades foliares puede generar respuestas de entre 500 y 700 kg por hectárea adicionales, protegiendo el potencial productivo del cultivo.

Tecnología, datos y prácticas regenerativas: claves para mejorar productividad y sustentabilidad

La digitalización se consolidó como una herramienta clave para escalar eficiencia en el sistema productivo. En ese marco, FieldView se convirtió en una herramienta clave para la toma de decisiones agronómicas más precisas: actualmente, 18 millones de hectáreas en Argentina —casi el 70% de la superficie agrícola— están monitoreadas con la plataforma, reflejando la rápida adopción de tecnología por parte de los productores. Durante Expoagro, Bayer presentó además FieldView Drive 2.0, un nuevo dispositivo que permite capturar y procesar datos de la maquinaria agrícola para mejorar el análisis agronómico a lo largo de todo el ciclo productivo.

En paralelo, la digitalización se integra con prácticas de agricultura regenerativa a través de PRO Carbono, la plataforma de soluciones regenerativas de Bayer que ya conecta a 3.000 productores y genera datos que permiten medir con precisión el impacto de prácticas como la siembra directa, la rotación de cultivos y el uso de cultivos de servicio, con resultados que muestran incrementos promedio del 11% en la productividad anual y aumentos del 50% en el secuestro de carbono. En este contexto, los cultivos de servicio ocupan un rol cada vez más estratégico permitiendo mantener el suelo cubierto, mejorar su estructura, reciclar nutrientes y aportar biomasa, contribuyendo a sistemas más intensificados, resilientes y con menor huella de carbono. En el stand se presentó a la camelina, un cultivo invernal de ciclo corto como una alternativa para reemplazar al barbecho y mantener el suelo cubierto. Al mismo tiempo, al ser un cultivo de renta genera una oportunidad adicional de ingresos destinando el aceite a la producción de combustibles sustentables para aviación.

“La agricultura regenerativa demuestra que es posible mejorar productividad y sustentabilidad al mismo tiempo. Con PRO Carbono buscamos acompañar al productor en ese camino, generando datos que permitan medir el impacto real de las prácticas en el suelo y en el sistema productivo”, explicó Pablo Leguizamón, gerente de Estrategia Comercial de Carbono Bayer Crop Science.

Preceon: una nueva forma de producir maíz con más estabilidad y precisión

Durante Expoagro, Bayer llevó al lote Preceon®, el sistema de precisión para maíces de baja estatura que propone una nueva forma de producir maíz, basada en un enfoque integral que combina genética, manejo y acompañamiento técnico. Desarrollado a partir de técnicas de mejoramiento tradicional, Preceon se apoya en una arquitectura de planta aproximadamente un 35–40% más baja que los maíces convencionales, lo que reduce la incidencia a vuelco y quebrado y permite ampliar las ventanas de intervención en el lote. Esta propuesta se estructura sobre tres pilares clave: mayor rendimiento, asegurando un alto potencial productivo; mayor protección, al disminuir riesgos asociados a eventos climáticos extremos; y mayor accesibilidad, al facilitar el manejo y la toma de decisiones en etapas más avanzadas del ciclo. Pero Preceon no es solo una nueva genética: es un sistema completo que integra recomendaciones digitales específicas por lote e híbrido, apoyadas en FieldView, y un acompañamiento técnico especializado para maximizar su potencial en distintos ambientes. Su desarrollo y validación se construyen junto a los productores, a partir de ensayos, datos reales y aprendizaje campaña tras campaña, con una introducción comercial prevista de manera gradual y reducida a partir de la campaña 2026/27.

“Preceon representa una nueva forma de producir maíz: más precisa, más estable y con menos riesgo, que amplía las oportunidades para tomar decisiones agronómicas que capturen valor real. Es una tecnología desarrollada con y para los productores, a partir de la ciencia, los datos y el aprendizaje conjunto de cada campaña”, señaló Maximiliano Cueto, líder de Producto para Maíz y Protección de Cultivos Bayer Cono Sur.

Una red que impulsa al agro

La exposición volvió a consolidarse como un espacio de encuentro entre distintos actores que trabajan para potenciar la productividad del agro argentino.

En ese marco, Bayer llevó adelante junto a JornaderosAgro —una organización que reúne a estudiantes y jóvenes profesionales vinculados al sector— un espacio de networking, combinando una recorrida por el stand con un espacio de encuentro e intercambio distendido. La actividad reunió a jóvenes y referentes de Bayer en un ámbito pensado para compartir experiencias, generar vínculos y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del sector.

“El agro necesita sumar talento, nuevas miradas y voces, y estos jóvenes ya son parte central de ese proceso. Son protagonistas del presente y van a ser claves para el crecimiento futuro del sector, además de cumplir un rol fundamental como puente para acercar el agro a otros públicos. Cuando el sector crece, crece el país, y ese crecimiento se construye en red”, concluyó Federico Garat, líder de Relaciones con la Industria Bayer Cono Sur.

Acerca de Bayer

Bayer es una empresa global con competencias clave en las áreas de ciencias de la vida, enfocadas en la salud y la alimentación. En línea con su misión “Salud para todos, hambre para nadie”, los productos y servicios de la compañía están diseñados para ayudar a las personas y al planeta a prosperar, contribuyendo a enfrentar los principales desafíos que presenta el crecimiento y el envejecimiento de la población mundial. Bayer está comprometida con impulsar el desarrollo sostenible y generar un impacto positivo a través de sus negocios. Al mismo tiempo, el Grupo busca aumentar su capacidad de generación de ingresos y crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca Bayer es sinónimo de confianza, solidez y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2025, el Grupo empleó a unas 88.000 personas y registró ventas por 45.600 millones de euros. Las inversiones en I+D alcanzaron los 5.800 millones de euros. Para más información, visita www.bayer.com