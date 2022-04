El sábado 30 de abril cierra el plazo para inscribirte a los Juegos BA que este año vuelve a la presencialidad en todas sus etapas de competencia: Municipal, Regional y la GRAN FINAL en Mar del Plata.

Este año Deportes de la Provincia articula las disciplinas culturales con el Instituto Cultural de la Provincia. Como novedad respecto a la edición del año pasado, el programa de este año tendrá Conjunto de Cumbia, Rock, Teatro y Cocineros Bonaerenses. Además, desde Juegos Bonaerenses 2022 se fomentará la innovación tecnológica con el retorno al programa de la disciplina Triatlón de Robótica, que se realizará junto a la Dirección de Políticas Socioeducativas y la Dirección de Tecnología Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.

La etapa Municipal se realizará entre mayo y junio, la Regional en julio y agosto y la Final Provincial será en el mes de octubre en la ciudad de Mar del Plata. Además hay nuevas disciplinas estáticas y dinámicas del Área de Cultura, disponibles tanto para Juveniles, como para Universitarios, Adultos Mayores y PCD (personas con discapacidad).

Los deportes electrónicos destinados a la categoría juvenil también tienen novedades, ya que con categoría libre, pudene participar también en cuatro juegos distintos: FIFA, League of Legends, Clash Royale y Free Fire. La Dirección de Juventud de Pergamino se encarga de informar y organizar a los chicos y chicas que quieran sumarse a esta disciplina, para lo cual pueden comunicarse al teléfono 2477665731 o bien al mail: juventudperga@gmail.com.

En tanto las disciplinas de Cultura son:

JUVENILES (nacidos entre 2004 y 2010): Arte circense; Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura y Mural); Cocineros Bonaerenses (Plato Principal y Postre), Danza (Folclórica, Tango y Malambo); Fotografía; Freestyle Rap; Literatura (Cuento / Poesía); Música (Rock, Conjunto de cumbia y Solista Vocal); Teatro; Stand Up; Videominuto Y Triatlón de Robótica

UNIVERSITARIOS (nacidos entre 1963 y 2004 en curso de carreras universitarias o terciarias): Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura y Mural); Fotografía; Freestyle Rap; Stand Up; Videominuto y Solista Vocal

ADULTOS MAYORES (nacidos en 1962 inclusive y años anteriores): Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura y Mural); Cocineros Bonaerenses (Plato Principal y Postre); Danza (Folclórica, Tango); Literatura (Poesía y Cuento); Fotografía; Solista Vocal y Teatro.

PCD: Personas con discapacidad: Artes Plásticas (Dibujo y Pintura); Danza (Folclórica, Teatro y Malambo); Narración Oral Escénica; Fotografía y Solista Vocal (discapacidad intelectual).

Los interesados en participar en Cultura, pueden anotarse de manera online a través de la página https://juegos.gba.gob.ar/ o bien comunicarse con la Subsecretaría de Cultura: bonaerensesculturapergamino@gmail.com

Como novedad, en materia de Deportes, la edición de este año tiene la presencia de disciplinas deportivas tales como Handball Playa, Resistencia (Bonaerenses Corren), Lucha y Canotaje para juveniles. Los mayores de 13 años pueden participar en estas disciplinas y muchas más: Fútbol, Tenis, Básquetbol, Judo, Taekwondo, Vóleibol, Handball, Pádel, Automovilismo, Hockey, Atletismo, Beach Vóley, Natación, Skate, Gimnasia Artística, Tenis de Mesa, entre otras. Por primera vez el Rugby 7 (seven) y el Fútbol Playa estan disponibles para la rama femenina. En total, hay 39 disciplinas deportivas de las cuales 23 pertenecen al programa olímpico (60%).

Para inscribirse a las categorías deportivas, los interesados pueden consultar a la Subsecretaría de deportes: 02477 411993.