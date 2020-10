El Programa Mundial de Alimentos, fue galardonado con el Premios Nobel de la Paz. Con esto, se transforma en el duodécimo premio otorgado a un individuo u organismo vinculado a las Naciones Unidas.

El WFP, por sus siglas en inglés, fue premiado: “por sus esfuerzos para combatir el hambre y por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las áreas de conflicto”, indicó Berit Reiss-Andersen, titular de la fundación, al tiempo que agregó: “La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más evidente que nunca”.

Así lo anunciaba la cuenta del Premio a través de Twitter.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

