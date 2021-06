Desde la obra social emitieron un comunicado en el que informan que: “Ante la falsa información que circula en las redes sociales referida a

que a partir del 01 de julio, las afiliadas y afiliados que no usen

Token y Credencial Digital se les cobrará la consulta médica, IOMA

desmiente categóricamente esa posibilidad y acerca a su universo

afiliatorio más información al respecto”.

IOMA informó que todas las posibilidades de certificar la afiliación

son válidas más allá de la implementación de la credencial digital

que desde hace meses puede bajarse de manera sencilla desde la página

web oficial www.ioma.gba.gob.ar o tenerla en el celular a través

de la APP de la obra social IOMA digital. Inclusive la obra social ha

aclarado que la tarjeta plástica y la acreditación afiliatoria son

válidas para la realización de cualquier prestación.

Asimismo, desde la obra social de la provincia de Buenos Aires, se

indicó que la consulta médica con Token, también denominado sistema

de llave electrónica o código de seguridad, el cual es un código

único e irrepetible, se emplea para la práctica médica. De ninguna

manera su NO uso, por ahora, puede implicar el cobro de honorarios

médicos extras como tampoco el abono de la consulta como particular.

Tampoco su NO uso les impide a las y los profesionales cobrar sus

honorarios a IOMA en tiempo y forma.

¿Por qué la promoción y uso de herramientas digitales IOMA?

En primera instancia se está llevando adelante un proceso de

mordernización de IOMA, lo que permite acortar tiempos y simplifican

actos administrativos en beneficio de sus afiliadas y afiliados como

también para prestadores. Estas herramientas que se ponen a

disposición se enmarcan en el proceso de innovación tecnológica

“IOMA Digital” para mejorar la accesibilidad de afiliadas, afiliados

y prestadores de todas las edades.

“IOMA Digital” permite, además de obtener el Token para validar

consultas médicas, realizar trámites afiliatorios, descargar la

credencial digital, ver el acta de aprobación de trámites o seguir el

estado en el que se encuentran, y visualizar las recetas electrónicas,

entre otras opciones.

IMPORTANTE: “Si todavía no usás las herramientas digitales, igual

podés atenderte y no pueden exigirte un pago extra en la consulta

médica”, agregaron desde la obra social.