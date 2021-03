Atendiendo una temática esencial como es la educación en la Provincia de Buenos Aires en general y en Pergamino en particular, se concretó una reunión de trabajo con Gabriel Sánchez Zinny (ex ministro de Educación de la Provincia y actual director ejecutivo de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires) y Marcelo Di Mario (ex director de Consejos Escolares).

Participaron el Intendente Javier Martínez, el equipo de educación del distrito de Pergamino y los consejeros escolares de Juntos Por El Cambio.

“Se abordaron varias temáticas vinculadas con la presencialidad, los recursos, las irregularidades administrativas que se advierten desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, los comedores escolares y la necesidad de generar propuestas superadoras para acompañar a la comunidad educativa”, señalaron los consejeros escolares.