Este sábado 1º de octubre a las 16.30 horas en la esquina de la Plaza 9 de julio (Avenida de Mayo y Rocha) desde donde partirá la caminata guiada por lugares emblemáticos. La actividad es libre y gratuita y tendrá una hora de duración.

La Asociación Amigos del Museo, junto con el Museo Municipal Giuníppero Castellano, son los organizadores de la propuesta que se extenderá por la Avenida de Mayo hasta el Edificio de la Sociedad Española.

En el recorrido se brindará información sobre: Plaza 9 de Julio y Plaza Miguel Dávila; Asilo de Jesús, Instituto Gianelli y Capilla; ex – Concesionaria Chevrolet, Estilo Art Decó; Hotel Fenicia; Estación de Servicio Crivelli; ex Hotel Las Colonias (de Curto); ex Banco Popular; antigua Carnicería Jacquelin; Mueblería Burrone (sobre calle Luzuriaga); Cochería Sánchez (sobre Calle Luzuriaga); ex Almacén de Ramos Generales Garrote; Tiendas Blanco y Negro; Edificio Neira; ex Casa Iñiguez y edificio de la Sociedad Española en cuya Planta Baja funcionó el Correo Argentino y la Ferretería Francesa.