La Dirección de Turismo, acompañado por el Museo Municipal Giuníppero Castellano, puso a disposición de las escuelas de Pergamino un didáctico recorrido histórico patrimonial por los espacios ferroviarios que componen el Parque España. Ya han participado de la propuesta la EEP No. 7 (Alfonzo); EEP No. 53, la EES No.19 y la EES No. 4.

“Entre vías y recuerdos” es una propuesta diseñada por Luis María Libera Gil y Mauro Ganem basada en material de archivo y bibliografía especializada, que recupera la importancia y la función que estas instalaciones tuvieron en su momento.

Las escuelas son acompañadas por el profesor Mauro Ganem, quien guía de una manera amena y didáctica a los alumnos y los ayuda a redescubrir con nuevos ojos espacios que se transitan casi cotidianamente.

El objetivo es favorecer el acercamiento de niños y jóvenes al patrimonio cultural local, promover la historia local y recuperar el legado identitario que el ferrocarril ha marcado en los pueblos de la llanura del norte bonaerense.