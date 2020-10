El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama Melania dieron positivo de Coronavirus.

Así lo confirmó el primer mandatario quien estaba aislado por ser contacto estrecho de una asesora que compartió dos viajes con Trump, dentro de la campaña.

Muy activo en redes sociales, el presidente estadounidense comunicó la información por Twitter:

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

