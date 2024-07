FEDERAL A: Douglas Haig Regresa a los Entrenamientos

El plantel de Douglas Haig, bajo la dirección de Adrián Aranda, volvió a los entrenamientos ayer tras la suspensión de su encuentro frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay. La suspensión generó incertidumbre, y ahora el equipo y sus seguidores deben esperar el fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal sobre el partido suspendido. En su próximo compromiso, Douglas Haig se enfrentará a Sarmiento de Resistencia en calidad de local, correspondiente a la tercera fecha de la fase revalida.

FÚTBOL LOCAL: Retorno del Torneo de Primera División

El torneo de Primera División local se reanudará el próximo fin de semana con una serie de emocionantes enfrentamientos. La agenda de la próxima fecha es la siguiente:

– A (fecha 16): Leandro N. Alem vs. El Socorro, Juventud vs. Argentino de Alfonzo, Tráfico’s Old Boys vs. Douglas Haig, Provincial vs. Gimnasia y Esgrima, y Argentino de Pergamino vs. Sports. Racing queda libre en esta fecha.

– Primera B (fecha 13): Círculo de Arroyo Dulce vs. Progresista Guerrico, San José vs. José Hernández, Deportivo Acevedo vs. Juventud Obrera de Manuel Ocampo, Sirio Libanés vs. Argentino de Rancagua y Viajantes vs. Compañía.

BÁSQUET LOCAL: Super 4 en el Estadio de Juventud

El fin de semana del 3 y 4 de agosto, el estadio «Ricardo ‘Dorado’ Merlo» será escenario del Super 4 de básquet, un mini certamen que pondrá en juego el valor de la inscripción para el Pre Federal para el equipo ganador. Los equipos participantes serán Argentino, Alianza de Colón, Sportivo Rojas y Sirio Libanés.

RUGBY: Gimnasia y Esgrima Cae en Casa

En la penúltima fecha de la primera fase del Torneo Regional del Litoral (TRL) de rugby, Gimnasia y Esgrima sufrió una derrota en casa ante el líder Universitario de Santa Fe, con un marcador final de 23 a 17. El próximo sábado, el equipo se medirá como visitante contra Universitario de Concepción del Uruguay.

Marcelo Spiatta – Información Deportiva