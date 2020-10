Desde el Municipio de Pergamino, informan que es posible convivir con una persona con Covid positivo y no contagiarse. Para esto, se deben cumplir con todas las medidas de prevención dentro del hogar.

Cabe recordar que todos los convivientes se consideran contacto estrecho, por este motivo también serán aislados.

Quienes convivan con un caso confirmado y no hayan podido aislarse debidamente del paciente, deberán cumplir 14 días más de aislamiento, a contarse desde el alta del paciente.

Recomendaciones para un paciente con Covid-19:

⚠️ El paciente deberá estar solo en la habitación

⚠️ La puerta siempre deberá estar cerrada. Y la ventana, en lo posible abierta para generar ventilación

⚠️ Lo recomendable es que el paciente tenga un baño de uso exclusivo. En caso de no ser posible, luego de cada uso deberá limpiarlo y desinfectarlo en profundidad

⚠️ Fuera de la habitación, el paciente deberá respetar las medidas de distanciamiento y bioseguridad, usar siempre barbijo y guantes en lo posible

⚠️ El tacho y la bolsa de basura no deben ser manipulados por el contagiado

⚠️ El paciente debe tener su propio vaso y utensilios para uso exclusivo. La limpieza de la vajilla se debe realizar por separado

⚠️ El paciente no tiene permitido recibir visitas, ni salir a la calle

⚠️ La ropa debe lavarse con agua caliente (60°-90° C) y secarse por completo antes de recogerla

⚠️ Una vez que el paciente es oficialmente dado de alta, deberá limpiar y desinfectar el baño y dormitorio en profundidad.