Las licenciadas Natalia Escola y Karina Santander se incorporaron para fortalecer el área

“Me incorporé hace un par de meses. La idea es cubrir la alta demanda que tiene la Unidad, ir distribuyéndonos el trabajo para que cada una se especialice en un área específica. Hay muchos pacientes que ingresan al Servicio de Rehabilitación para una atención total del equipo, lo ven todas las especialidades, se les brinda el tratamiento; pero a su vez también se trabaja con otros Servicios, como ser Salud Mental, Pediatría, Internación, Neo, se va articulando con todo el hospital”, indicó Natalia Escola.

“Ingresé al hospital en el mes de enero. Estoy entrando a conocer la Unidad, es muy amplio el recorrido desde las distintas áreas que abarcamos. Me encontré con un grupo de gente que nos recibió muy bien. Me encontré con un hospital abierto, receptivo, con mucha demanda desde los distintos lugares. Me encuentro con familias que sabe agradecer la labor que presta el profesional. Personas que reconocen lo que uno hace, y eso es valioso para nosotras. Mi tarea va a ser articular con Salud Mental y con Neurología”, agregó Karina Santander.

En cuanto al trabajo de prevención en fonoaudiología, Escola expresó: “Se trabaja mucho en la Unidad; hay residentes, ellas están trabajando mucho en eso. Hay una salida a la comunidad, se visitan los jardines de infantes, los centros de salud, orientando a las familias, atendiendo las dudas que se puede tener para que se detecten de manera temprana las dificultades que puede haber”.

Respecto al aporte que pueden darle las profesionales al equipo: “Mi experiencia, mi trayectoria, que sirva para aportar y sumar al equipo. Todo lo que podamos hacer en conjunto será bienvenido. Quiero cumplir con las expectativas que tiene la Unidad”, indicó Santander. “De mi parte sumarnos a un área que ya tiene mucho tiempo, que nos han recibido muy bien. Siempre uno tratar de aportar desde la formación, de los años de experiencia que se tiene, pero también desde lo humano, de poder acompañar a los pacientes y a las familias”, cerró Escola.