La dirigente de ATE Pergamino denunció irregularidades en el proceso de privatización de servicios municipales y advirtió sobre la incertidumbre laboral de los trabajadores afectados.

En diálogo con Gustavo Pérez Ruiz en su programa Nuestro Tiempo, Silvia Tiófalo, dirigente de ATE Pergamino, expuso la situación crítica que enfrentan los trabajadores municipales ante los recientes anuncios de privatización y tercerización impulsados por el intendente local. Tiófalo calificó las medidas como «un atropello a la democracia» y manifestó su rechazo al cierre de puertas del Consejo Deliberante durante las sesiones en las que se debatieron estos temas.

«Como trabajadora municipal, me duele ver a un intendente que se atreve tanto», expresó Tiófalo, destacando la resistencia del gremio a las reformas. La dirigente explicó que estas medidas afectan directamente a trabajadores de sectores clave, como recolección de residuos, el cementerio y el natatorio municipal, quienes podrían perder no solo sus puestos sino también derechos adquiridos, como bonificaciones por insalubridad y regímenes jubilatorios especiales.

Tiófalo también criticó la falta de transparencia en el proceso licitatorio. «Nos dicen que los trabajadores no perderán su empleo, pero no hay garantías. Además, las condiciones laborales cambiarán drásticamente. ¿Qué pasa con los contratados, monotributistas y profesionales que trabajan desde hace años? No tienen estabilidad, y podrían quedar fuera del sistema», aseguró.

La dirigente subrayó la contradicción de alegar déficits en servicios municipales mientras se declara un superávit de más de 250 millones de pesos en las finanzas locales. «El municipio no es una empresa privada. Si el natatorio genera pérdida, ¿cómo es que tenemos ese superávit? Esto no se trata solo de números, sino de cumplir un rol social que beneficia a la comunidad», enfatizó.

Finalmente, Tiófalo advirtió que ATE está preparado para continuar la lucha en defensa de los derechos laborales. «Nos enteraremos del futuro de los trabajadores el día que se oficialicen las privatizaciones. Hasta entonces, seguiremos en la calle, en los sectores y donde sea necesario para que nadie pierda su puesto de trabajo», concluyó.

La entrevista puso en evidencia las tensiones y desafíos que enfrenta la comunidad de Pergamino en medio de las transformaciones en la administración municipal, abriendo interrogantes sobre el impacto social y económico de estas políticas.

Escuchá la entrevista completa: