En el ciclo “Preguntas frecuentes” que se publica en las redes sociales del municipio (Facebook, Instagram y Twitter), la secretaria de Salud María Martha Perretta respondió a la siguiente pregunta:

“Si fui aislado por un contacto estrecho y mi hisopado es negativo ¿debo cumplir el aislamiento?”

“Si uno es contacto estrecho de un paciente COVID positivo y decide hisoparse y ese resultado es negativo, no lo excluye de cumplir los 14 días de aislamiento. La enfermedad se puede incubar durante 14 días, es decir que para realmente quedarnos tranquilos de que uno no tiene la enfermedad y no va a contagiar a otros debería hisoparse durante los 14 días seguidos, esto es imposible, por eso lo que más nos protege es cumplir el aislamiento durante 14 días”, aseguró.

Otras de las consultas planteadas esta semana fue:

¿Cuál es el protocolo al regresar de un viaje al exterior?

“Si regresas a Pergamino del exterior, necesitamos que cuando llegues llames al 08003339981 en el horario de 8 a 16hs para que puedas informarnos desde que país llegaste y nosotros te vamos a dar las pautas de cómo tenes que cumplir 10 días de aislamiento del día que regresaste al país”, detalló la funcionaria.

Cabe recordar que quienes llegan del exterior ingresar al país con una PCR negativa.

En caso de presentar síntomas compatibles de COVID deberán llamar de inmediato al 107 (SAME).