La entidad que agrupa a parte de los comercios pergaminenses emitieron un comunicado tras conocerse las medidas adoptadas por la Provincia de Buenos Aires para contener el avance de la pandemia: ”

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino queremos expresar nuestra absoluta disconformidad y repudio a las nuevas restricciones impuestas en nuestra Provincia, restricciones que afectan de forma directa a un sector comercial que ya ha hecho un enorme esfuerzo y sacrificio y que lamentablemente no puede reponerse de sus consecuencias, incluso ha significado el cierre de muchos emprendimientos.

Fuimos testigos de eventos organizados por las mismas autoridades que hoy pretenden restringir derechos. Eventos masivos, a plena luz del día.

El problema no es la nocturnidad.

El problema es el hartazgo. El problema es la falta de responsabilidad de algunos. El problema es la ausencia de controles.

Pedimos razonabilidad a la hora de la toma de decisiones.

El sector comercial atraviesa un momento delicadisimo y no hay ninguna posibilidad de que se lo siga castigando con la excusa del cuidado sanitario.

Hemos acatado y cumplido cada uno de los protocolos sanitarios.

Pedimos controles y sanciones para quienes no los cumplan. Pero de ninguna forma pueden adoptarse medidas que afecten a la totalidad del sector comercial.

Desde la Cámara de Comercio le decimos #NoALaRestricciónNocturna.

Desde la Cámara de Comercio le decimos Sí al consenso, si a cuidarnos y cuidar a los demás siguiendo protocolos, sí al desarrollo, a la ayuda y al crecimiento de las empresas más golpeadas por la Pandemia mundial que estamos viviendo”, finaliza el escrito.