El Miércoles a la mañana, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires publicó en el Boletín Oficial el listado de municipios incluidos en las diferentes Fases, de donde se desprende que Pergamino pasó a Fase 2.

En este marco, la secretaria de Salud María Martha Perretta y el secretario de Gobierno Juan Manuel Rico Zini brindaron una conferencia de prensa en el patio de la Municipalidad en la que expusieron los detalles acerca de la situación epidemiológica actual de la ciudad y las nuevas restricciones que comenzarán a regir sobre nuestro distrito a parir de las 00hs del día jueves 20 de mayo.

“Tenemos tres variantes mutadas de la cepa original, que son Británica, Manaos y Andina. Esto justifica todo el cuadro epidemiológico y el aumento de casos que venimos notando, muy repentino y con mucha cantidad de contagios desde principios de abril. Estas variantes tienen mayor contagiosidad, producen cuadros más agresivos y afectan a gente más joven”, aseguró Perretta.

La funcionaria alertó sobre este punto, porque son las personas jóvenes las que se encuentran activas y deben salir a trabajar.

“Hay que seguir cuidándose. Esta mayor agresividad del virus provoca más contagios y mayor ocupación de camas. Necesitamos seguir cuidándonos y apelando a la responsabilidad social y ciudadana”, indicó.

Si bien la Secretaria de Salud volvió a insistir en la necesidad de estar atentos ante la aparición de síntomas compatibles con COVID y recurrir al sistema de salud para ser evaluados, remarcó que “de la misma manera que los sistemas de internación se saturan, el 107 también”

“Necesitamos que la gente acuda a sus médicos de cabecera. Esta enfermedad en muchos casos da cuadros leves, febriles de muchos días, la fiebre no es un parámetro para que nos asustemos, es una característica que tiene este virus. Entonces, poder tomar un antifebril, charlarlo con el médico de cabecera, sin colapsar al 107, para que la gente que está trabajando en el sistema pre hospitalario realmente pueda hacer el seguimiento de la persona que no tiene el recurso, que no tiene obra social, que no tiene el contacto de un médico”, explicó.

En cuanto al cumplimiento de los protocolos y el respeto a las normas sanitarias dispuestas para prevenir el COVID, señaló: “Cuando uno se pone el barbijo no lo hace solo por uno, sino también para proteger al otro. De eso hablamos cuando hablamos de responsabilidad social”

Ocupación de camas

Consultada sobre el nivel de ocupación de camas en nuestra ciudad, tanto del ámbito privado como del público, detalló: “En este momento es cercano al 80%. Lamentablemente se va liberando alguna cama cuando los pacientes fallecen, pero de la misma manera que se desocupan también se vuelven a ocupar. Hemos estado más complicados a fines de la semana pasada y el fin de semana, pero ahora estaremos aproximadamente en un 80% de camas de terapia intensiva en toda la ciudad”

Restricciones

Por su parte, Rico Zini aseguró que desde el municipio se ha dado la directiva de impedir actividades grupales en aquellos lugares donde el Estado local tiene control.

“En el día de ayer dimos aviso de impedir el desarrollo de actividades deportivas de manera grupal, actividades que requieran la aglomeración de personas. También bajamos la directiva a la Secretaría de Seguridad, para que haga exactamente lo mismo, en relación a la restricción de circulación que tienen los municipios de Fase 2, que es a partir de las 20hs. Tengo conocimiento que la misma directiva bajó a la Policía la Provincia de Buenos Aires, para incrementar controles en relación a esa franja horaria donde, salvo el personal o las personas que tengan que ver con un trabajo esencial, no pueden circular”, detalló.

En este mismo sentido y tal como lo mencionó anteriormente, aseguró que la Municipalidad suspendió las actividades propias, de educación no formal y recordó que las actividades del Natatorio Olímpico Climatizado fueron suspendidas días atrás.

“Apelamos a la conciencia individual, al cumplimiento de la normativa, para que las posibilidades de contagio se vean disminuidas”, enfatizó.

Cabe recordar que por denuncias de incumplimiento a las normas sanitarias se debe llamar al 147 y el personal esencial, que deba trasladarse en la franja horaria de las 20hs a las 6hs, debe bajarse la aplicación y solicitar el permiso para circular. https://www.argentina.gob.ar/circular

