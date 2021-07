La directora de Bromatología Sabina Salvarezza dialogó con La Mañana de la Radio y contó sobre la problemática que produce la venta de leche cruda y aceite suelto en nuestra ciudad.

Sobre la leche cruda, Salvarezza advirtió cuales sobre la ilegalidad de la comercialización y el peligro para la salud que involucra el consumir un producto que no tiene un proceso registrado en la elaboración en un ambiente controlado.

Por otro lado, la venta de aceite suelto también se da en la ciudad. Esto se repite, ya que anteriormente se había detectado la distribución del mismo. Sobre esto, Salvarezza indicó que se da mayormente en la venta mayorista a locales gastronómicos y advirtió que no está autorizado, ya que se trata de productos no registrados y de los cuales no se puede establecer la procedencia.