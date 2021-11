Esta semana el titular de Cancillería junto a la ministra de Salud de la Nacion Carla Vizzotti, brindaron una conferencia de prensa en el marco de la donación por parte de nuestro país, de más de 1 millón

de dosis de vacunas de Astrazeneca contra la COVID-19, a Vietnam y

República de Mozambique y próximamente a la Organización de los

Estados del Caribe Oriental (OECO).

Las donaciones se realizan como resultado del ofrecimiento que Argentina hizo tras asegurar el stock de vacunas necesario para su población y

guiado por los principios de solidaridad y fraternidad.

Cafiero destacó al respecto que “en otros momentos, la Argentina fue

receptiva a donaciones de vacunas y ahora, nuestro stock de dosis y la

campaña de vacunación que llevamos adelante, hacen posible que nuestro

país se incorpore a ese sistema solidario de donación, para países

que lo necesitan”.

“Que en esas cajas de vacunas diga producción argentina y esté nuestra

bandera, nos enorgullece. Porque detrás de eso están la ciencia, la

tecnología, las universidades públicas y el desarrollo que tenemos

como país”, señaló.

“Hemos venido a estas instalaciones a recibir vacunas y ahora estamos en

esta instancia, gracias a los trabajadoras y trabajadores de la salud,

enfermeros y enfermeras, centros de vacunación que en todo el país y a

diario aplican las dosis que son necesarias para superar esta etapa”,

subrayó.

El canciller sostuvo además que “el pueblo argentino entiende que acá

nadie se salva solo, que todos tenemos que ser solidarios para atravesar

este momento que nos tocó vivir a nivel global”.

“Argentina recibió casi 7 millones de dosis donadas, lo que nos

permitió avanzar rápidamente en completar los esquemas de vacunación

que permitieron la actual situación epidemiológica que vive el país.

Ahora, con esta misma mirada estamos donando vacunas a aquellos países

que todavía no han podido avanzar en su plan de vacunación”, expresó

Vizzotti. Y agregó: “Como lo dijimos desde el primer día, hasta que

cada país no acceda a las vacunas no vamos a poder dar vuelta la

página de esta pandemia”.

La titular de la cartera de Salud afirmó también: “El resultado de

este esfuerzo es la actual situación epidemiológica que tenemos, que

luego de 20 semanas de descenso sostenido ya lleva cinco semanas de una

tendencia al aumento muy leve, a pesar que la variante Delta ya

representa más del 80% de las variantes que circulan en el país. Esto

es gracias a las coberturas de vacunación, el esfuerzo de las 24

jurisdicciones, la confianza de la población en las vacunas, y el

inmenso trabajo del personal de salud que se ha puesto al hombro

también la campaña”.

Estas donaciones fueron gestionadas en conjunto entre la Cancillería y

el Ministerio de Salud, como resultado del ofrecimiento que Argentina ha

iniciado al asegurar el stock de dosis necesarias para completar la

distribución de vacunas para toda la población objetivo, y guiado por

los principios de solidaridad y fraternidad.

Las dosis serán distribuidas del siguiente modo: Vietnam recibirá

500.000 dosis y la República de Mozambique, 450.000. Mientras que, en

los próximos días, la Organización de los Estados del Caribe Oriental

recibirá 18.000 para Santa Lucía; 11.000 para Granada; 11.000 para San

Vicente y las Granadinas; y 2.000 para Dominica.

En tanto, Argentina se encuentra trabajando con otras naciones como

Barbados, Nicaragua, Angola, Kenia y Filipinas, que ya han expresado

interés en recibir las donaciones de vacunas y mostraron su

agradecimiento a nuestro país.

En ese marco, la Comisión Cascos Blancos presidida por Sabina Frederic,

y que depende de la Cancillería, inició las tratativas de asistencia e

intercambio solidario de experiencias de gestión del COVID-19 para que,

tal como se viene realizando a nivel global, Argentina responda positiva

y proactivamente a las necesidades internacionales provocadas por la

pandemia.

Cabe destacar que la Argentina anteriormente ha sido receptora de

donaciones que superaron los 7 millones de dosis y que permitieron

acelerar la aplicación de dosis para brindar protección completa a la

mayor parte de la población, y ahora, al contar con el stock de vacunas

necesario para su población, y guiados por los principios de

solidaridad y fraternidad, nuestro país se encuentra en condiciones de

favorecer el acceso equitativo y oportuno a las vacunas destinadas a

generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.