El miércoles 13 de septiembre en las oficinas de la CELP, recibieron la visita de Ricardo Palleiro y Oscar Rivada, secretario y subsecretario, pertenecientes a la Secretaría de Política Energética de FATLyF (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza).

“Estamos muy agradecidos por el recibimiento de las autoridades de la cooperativa hermana de Pergamino. Para nosotros es muy importante porque no solo nos acerca a los trabajadores, sino también a una cooperativa tan importante como es la CELP, que son pilares fundamentales para mantener una relación mancomunada, entendiendo que no hay sindicatos si no hay empresas y viceversa. Nuestro secretario general, Guillermo Moser envía saludos a la gente de la cooperativa y nos invita a tener esta visión federal, y vamos a estar recorriendo todo el país, para conocer de primera mano la situación de cada una de ellas. En el caso de Pergamino, les deseamos toda la suerte a quienes son nuevos y comenzaron a caminar esta senda del cooperativismo”, aseguró Palleiro.

El presidente de la CELP, Dr Lucio Tezón agradeció a los representantes de la secretaría de Política Energética de la Federación y se comprometió a seguir trabajando en pos de tener todos los días una cooperativa mejor. El secretario general de Luz y Fuerza Pergamino, Claudio Schiavone también agradeció la importante presencia de la FATLyF en nuestra ciudad.

Estuvieron presentes representantes de Luz y Fuerza Pergamino, consejeros de Administración y funcionarios de la CELP.