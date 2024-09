En una nueva emisión de “Nuestro Tiempo”, el programa de radio conducido por Gustavo Pérez Ruiz en Radio Mon Pergamino, se conmemoraron los 110 años del Club Sports de Pergamino, un hito para la institución y la comunidad local. Germán «Loro» Uthurry, un histórico del fútbol del club, compartió su testimonio sobre lo que significa esta celebración, su recorrido en la institución y su visión sobre el deporte amateur.

Germán Uthurry, conocido como «Loro», ha estado vinculado al Club Sports desde hace 25 años, desempeñándose como técnico de la primera división durante 14 de esos años y colaborando con las categorías infantiles e inferiores por más de dos décadas. “Empecé a colaborar cuando tenía cuatro años, ayudando a los chicos, y desde entonces no me fui más”, expresó con emoción.

Uthurry describió las múltiples responsabilidades que conlleva su rol en el club. Más allá de dirigir los partidos, implica un trabajo constante y desinteresado. «Sports es totalmente amateur, aquí nadie cobra un peso, todo lo hacemos por amor al club», señaló, destacando el esfuerzo por mantener la cancha y buscar fondos para los gastos necesarios.

Durante la entrevista, «Loro» habló de los desafíos económicos que enfrenta la institución, revelando que abrir la cancha para un partido de primera puede costar hasta 300 mil pesos. Sin embargo, se muestra optimista gracias al compromiso de muchos padres y miembros del club, quienes colaboran con diversas actividades para recaudar fondos.

El entrenador subrayó la importancia de la actividad social que el club proporciona a los jóvenes: «Lo importante es que el chico esté en el club, rodeado de amigos. No hay nada más sano que vivir en un club». Habló también sobre el estilo de juego que prefiere: «A mí me gusta atacar, jugar 4-3-3, pero a veces no se puede y hay que adaptarse».

A pesar de los altibajos deportivos, Uthurry enfatizó que las alegrías en el club no solo vienen de los triunfos: «La alegría siempre es mucha, más allá de los resultados; se trata de compartir, de disfrutar juntos, de los asados, de las cenas. Eso es lo más importante».

Finalmente, al hablar de la celebración del aniversario número 110 del Club Sports, «Loro» destacó el espíritu de camaradería y el valor de mantener vivas las tradiciones y la pasión por el deporte. “Siempre es lindo, como cuando cumplís años. Compartir anécdotas, estar con amigos… Festejaremos estos 110 años con alegría”, concluyó.

Esta entrevista, llena de nostalgia y compromiso, refleja la esencia del Club Sports de Pergamino, una institución que no solo forma deportistas, sino también personas comprometidas con su comunidad y con los valores del deporte amateur.

Escucha la entrevista completa: