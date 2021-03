Existe una creciente tendencia a seguir dietas basadas en plantas o

dietas veggie incluyendo veganas, vegetarianas o flexitarianas, sin

consumo habitual de alimentos de origen animal, y, por ello, se está

investigando mucho al respecto «De hecho, existen hasta el momento más de 9 mil publicaciones científicas relacionadas y según datos de google trends las búsquedas sobre el tema han demostrado el creciente interés de la población en todo el mundo» explica Diana Díaz Rizzolo profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

¿QUÉ NOS DICE LA CIENCIA SOBRE LAS DIETAS BASADAS EN PLANTAS O “VEGGIES”?

Una dieta veggie saludable tiene como objetivo maximizar el consumo de

alimentos vegetales densos en nutrientes «sabemos que evitar los

alimentos de origen animal es una técnica dietética totalmente

compatible con la salud humana en cualquier etapa de la vida y así hace años que se posicionan las más importantes asociaciones de dietética como la American Dietetic Association» indica la profesora de la UOC.

Pero, los principales investigadores en el campo tienen diferentes

opiniones sobre qué comprende la dieta óptima a base de plantas:

¿Reducir, evitar o eliminar los alimentos de origen animal de la dieta?

Porque, si el motivo es la disminución de los alimentos de origen

animal, si una dieta predominantemente basada en plantas es buena, ¿es

incluso mejor una sin, es decir, vegana?

Para Díaz, lo que está claro es que en términos de impacto

medioambiental, la reducción de carne es clave y cuanto menos origen

animal, mejor. «Pero a nivel de salud no lo tenemos tan claro, ya que,

aunque faltan estudios que comparen ambas dietas, lo que tenemos hasta ahora nos dice que ambas son saludables de igual forma» explica. Para expertos, la dieta veggie es más saludable que una dieta omnívora ya que, hasta el momento, ha demostrado disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, dislipidemia y diabetes tipo 2, pero también disminuir la mortalidad por cualquier causa.

Por otro lado, más allá de la cantidad de alimentos de origen animal,

las dietas basadas en plantas pueden ser saludables ¿o no?. De hecho,

varios estudios han demostrado que las propiedades beneficiosas de las

dietas basadas en plantas en la prevención de patologías crónicas

sólo ocurren cuando estas son saludables. La pregunta sería: ¿Cómo

adoptar una alimentación sostenible con el medio ambiente y que además

sea saludable?

CÓMO MANTENER UNA DIETA SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Una dieta veggie basada en plantas no debe llevar más trabajo, no debe

ser más costosa económicamente y no debe planificarse en exceso. En

definitiva, debería equivaler a las atenciones que se pone en formular

una dieta omnívora (aunque en muchos casos no sea así).

El primer punto clave que debemos tener en mente es la planificación y

la profesora Diaz de la UOC, lo divide en tres subapartados:

* Evitar retirar el alimento proteico animal y rellenar el vacío con

el resto de alimentos del plato. Se acostumbra a rellenar la parte

animal a base de cereales lo que en el balance global produce una

disminución del aporte proteico y un aumento de los carbohidratos

consumidos. En su lugar, debemos reformular el plato o buscar otras

fuentes proteicas aptas para vegetarianos/veganos.

* Evitar sustituir por análogos de carne ultra procesada. En

concreto, según los datos más recientes, el consumo de ultraprocesados

en personas vegetarianas/veganas es elevado. Ocurre porque los aspectos

más positivos de los substitutos de carne son justamente que se

parezcan lo máximo posible a ella. Y para conseguirlo, se formulan las

mejores combinaciones para ganar potencia organoléptica a pesar de que

ello descuide totalmente la calidad nutricional del producto.

* Conocer fuentes proteicas vegetales saludables. Entre ellos tenemos

la soja y sus derivados (soja texturizada, tempeh, tofu, heura y vainas

de soja o edamame), seitán (a base de proteína de trigo), quorn (a

base de microproteínas) y las legumbres en general (lentejas, alubias,

garbanzos, etc).

El segundo punto clave sería los déficits y posibles riesgos de las

dietas veggies basadas en plantas «Durante muchos años se ha inducido

al miedo de no cubrir requerimientos o presentar problemas de

malnutrición y de salud al seguir estas dietas pero nada más lejos de

la realidad» indica Díaz. Los patrones flexitarianos, vegetarianos e

incluso veganos pueden ser completos en proteínas, aminoácidos

esenciales y de gran calidad biológica y en muchos otros nutrientes

cuestionados como vitamina D, zinc, calcio y hierro.

Para la experta, el único micronutriente esencial en la suplementación

de una persona que decide iniciar una dieta veggie es la vitamina B12,

la cual es sintetizada por bacterias y está presente en el suelo. Los

humanos podemos incorporar esta vitamina en nuestra dieta de dos

maneras: consumiendo los herbívoros que lo incorporan a través del

consumo de alimentos en la tierra que pastan, o, a través de la

suplementación indirecta o directa. Las dietas no veganas que implican

restricción de alimentos de origen animal (ovo-lacto-vegetarianas,

ovo-vegetarianas, lacto-vegetarianas, pescetarianas o flexitarianas)

pueden incorporarse pero en ningún momento se asegura su aporte diario.

De hecho, los últimos estudios nos dicen que la deficiencia de vitamina

B12 puede llegar al 85% en adultos. Para la experta de la UOC,

parecería razonable monitorizar las cantidades en analíticas y tomar

decisiones en relación a ese dato pero no es una opción real ya que

pueden ocurrir diversas situaciones:

* El déficit de vitamina B12 en población con dieta veggie no

acostumbra a presentarse como anemia megaloblástica (o perniciosa) por

elevado contenido dietético de ácido fólico (B9) que compensa. Esto

dificulta el diagnóstico de déficit de B12.

* Existen reservas de vitamina B12 en el organismo pero debido a un

reaprovechamiento (por vía enterohepática) el déficit detectable

puede tardar algunos años en instaurarse ya que se detectaría también

la forma inactiva de la vitamina (que representa alrededor del 80%).

* Por el consumo de alimentos que tienen nutrientes que son análogos

de la vitamina B12. Es decir, nutrientes que parecen B12 pero no lo son

y pueden falsear una analítica.