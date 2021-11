Pasadas las 19hs y tras el reconocimiento como “Pergaminense sobresaliente” al Profesor Cittadini, se llevó adelante una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante.

Se trató de la decimoséptima sesión del año, desarrollada en día especial, tras el corrimiento por las elecciones legislativas.

A continuación compartimos un resumen de los proyectos más relevantes:

Ingresaron: un expediente por Presidencia; ocho por el Departamento Ejecutivo; dos por Secretaría; cuatro Proyectos presentados por Concejales y doce despachos de Comisiones Internas.

Proyectos de Concejales

De los cuatro proyectos, dos de ellos tuvieron tratamiento sobre tablas.

Expte. C-211-21 CONCEJALES INTEGRANTES DEL FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR, Proyecto de Resolución Ref: Solicitar al Departamento Ejecutivo que el Municipio se sume a la fiscalización y control de precios de los 1432 productos de la canasta que fueron congelados por Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo. El mismo fue fundamentado por la concejal Laura Clark; mientras que el concejal Matías Villeta adelantó el no acompañamiento del proyecto. Por otro lado, argumento el proyecto Álvaro Reynoso. En tanto la Pte. del Cuerpo, intervino en el debate asegurando que “no coincido para nada en que el Municipio haga esto; y sobre todo porque los grandes supermercados son los que negocian mano a mano con el gobierno. Me preocupa que se quiera controlar a los comercios de cercanía. Esto no garantiza mejores precios, porque esto ya ha fracasado”

También intervinieron los concejales Leticia Conti y Emanuel Linares. Finalmente quedó rechazado por no contar con la cantidad de votos necesarios.

Expte. C-212-21 CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – Proyecto de Comunicación Ref: Solicitar al D.E. evalúe la factibilidad de construir un viaducto que permita comunicar las Av. Ugarte y Drago, utilizando el paso, bajo nivel, existente en el cruce de las Vías del FF.CC NCA y el FF.CC. Belgrano, integrando con esta nueva vía la zona del cruce con los Barrios La Rioja, Virgen de Itatí y Newbery. El mismo fue explicado por el concejal Guillermo Aiello y destacó la presentación en conjunto de la Comisión de Obras Públicas. El proyecto fue aprobado por la totalidad del cuerpo de concejales.

DESPACHOS DE LAS COMISIONES INTERNAS.

De los doce proyectos ….

Expte. C-184-21 COMITÉ ORGANIZADOR DE LA MARCHA DEL ORGULLO PERGAMINO – Solicita se declare de Interés Municipal la próxima Marcha del Orgullo a realizarse el 5 de diciembre de 2021 en Pergamino. El único despacho de minoría fue fundamentado por la Concejal Laura Clark y aprobado por todos los concejales.

Expte. C-172-21 CONCEJALES INTEGRANTES DEL FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR, Proyecto de Resolución Ref: Declarar de Interés Municipal la actividad “Murales que cuentan la historia”, impulsada por el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex Comisaría Primera Pergamino, a realizarse desde Setiembre de 2021 hasta Marzo de 2022. El mismo fue aprobado en general y en particular solo el ART. 1

PLANILLA COMPLEMENTARIA

Dentro de las notas ingresadas por presidencia, los concejales tomaron conocimiento de la renuncia al cargo de concejal, de María Paula Bustos.

Sobre los expedientes del Departamento Ejecutivo ingresaron:

Expte. D-97-21 D.E. C-1031-21 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS – Ref.: Eleva Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2022. El mismo pasó a la Comisión de Presupuesto y Cuentas

Expte. D-98-21 D.E. C-1049-21 DIRECTOR DE HACIENDA Y RENTAS – Ref.: Plan de regularización de deudas 2022.- También se derivó a la Comisión de Presupuesto y Cuentas

Expte. D-99-21 D.E. B-1104-21 LA NUEVA PERLA SRL – Ref.: Prórroga concesión Línea 1.- Este expediente pasó a la Comisión de Tránsito y Transporte.

De los proyectos presentados por los concejales, en la planilla complementaria, tuvo tratamiento sobre tablas el Proyecto de Comunicación de las CONCEJALAS MACARENA GARCIA – LAURA CLARK – INTEGRANTES DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE RENOVADOR – Proyecto de Comunicación Ref: “Solicitar al Consejo de Administración de la COOPERATIVA ELECTRICA SERVICIOS ANEXOS Y VIVIENDA DE PERGAMINO LTDA (C.E.L.P.) brinde información sobre la implementación y ejecución de la tarifa cero dispuesta en la Ley Provincial N° 15.192 para las Asociaciones Civiles declaradas de interés público por dicha norma”. El mismo fue explicado por la concejal Laura Clark y aprobado por los concejales.