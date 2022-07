En el marco de la reciente sanción de la Ley 27.675 de Respuesta

Integral al VIH, hepatitis virales, otras Infecciones de Transmisión

Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), la directora ejecutiva de ANSES,

Fernanda Raverta, convocó a una mesa de diálogo con diferentes

organizaciones sociales involucradas en la temática.

Durante la reunión, Raverta expresó: «Esta ley es fruto de una

construcción colectiva y de la inteligencia común entre el Estado y

las organizaciones sociales. Con ese mismo espíritu hoy nos convocamos

para avanzar en una reglamentación que garantice que todas las personas

que necesiten de la Seguridad Social cuenten con un Estado que las

acompañe. Nos parece muy importante construir cada paso de manera

colectiva».

En dicho encuentro, se trabajó en relación a los artículos de la ley

que involucran la implementación de las políticas competentes al

organismo, como la Jubilación Especial de carácter excepcional y la

Pensión No Contributiva para personas con VIH, Hepatitis B y C.

Estuvieron presentes, por parte de ANSES, la directora general de

Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Paula Ferro; el

director general de Diseño de Normas y Procesos, Gustavo Gioia; y la

directora de Promoción de Derechos de la Seguridad Social, Lucía

Corsiglia.

En tanto, participaron los integrantes de las siguientes organizaciones:

por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación Grupo Efecto

Positivo, Ciclo Positivo, Nexo Asociación Civil (FALGBT), Red de

Jóvenes Positivos (RAJAP), Fundación Huésped, Red Argentina para los

derechos y asistencia de las personas con VIH, Las 7H, Secretaría de

VIH FALGBT, HepaRed, Grupo Convivir del Hospital Muñiz, ACT UP

Argentina Buenos Aires 3D Diversidad y DDHH en Salud; por Buenos Aires,

Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH/ Sida (La Matanza), Red

Argentina de Personas con VIH + 30 (La Matanza), Red Argentina de

personas viviendo con VIH/ Sida (Mar del Plata); Comisión Internacional

de Mujeres viviendo con VIH/ Sida (Tigre); por Misiones, Liga LGBTI de

las Provincias; por Tucumán, Tucumán Peroncha; por Santa Fe, Red Dar +

Red Argentina de Personas viviendo con VIH/ Sida (Santa Fe).

Sobre la Ley Nacional

La actual legislación supera el enfoque biomédico por otro centrado en

el género y los derechos humanos en la respuesta al VIH, hepatitis

virales e ITS y TBC.

En su capítulo VII concerniente a la Seguridad Social, artículos 24 al

27, crea una jubilación anticipada y contributiva para quienes viven

con VIH, Hepatitis B o C, cuyos requisitos son tener 50 años de edad a

la solicitud, 20 años de servicios con aportes en cualquier régimen y

10 años desde el diagnóstico.

Asimismo, en los artículos 30 al 32 crea una Pensión No Contributiva,

vitalicia, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad

social consistente en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.