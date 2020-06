El intendente se dirigió a los medios en conferencia de prensa y declaró que, quienes deben trasladarse por cuestiones de salud o porque desarrollan alguna tarea esencial, mostrándose preocupado por los casos positivos que se conocieron en los últimos días en localidades de nuestra región.

También destacó el trabajo que está llevando adelante la Secretaría de Salud en cuanto a la vigilancia epidemiológica; la inversión que ronda los 10 millones de pesos mensuales en asistencia alimentaria, producto de la crisis generada por la Pandemia; y el pedido al Gobierno provincial para la autorización de salidas recreativas.

“Hemos visto casos de Covid-19 en San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento y Arrecifes, parecería que el virus se va desplazando de AMBA hacia el interior. Ayer tuve la oportunidad de charlar bastante con el intendente de Capitán Sarmiento. Y entre todos los intendentes coincidimos en que mas allá de los controles, que son necesarios, nuestros vecinos deben tomar plena conciencia y cuidarse cuando por algún motivo especial necesitan trasladarse a otra ciudad. Y que cuando deban hacerlo, por alguna cuestión sanitaria, alimentaria, o esencial, tienen que ser muy cuidadosos con el resguardo de las medidas sanitarias, con el uso del barbijo, con el distanciamiento social, y con su lavado de manos permanente”, enfatizó el Intendente.

Martínez dejó en claro que más allá de los cuidados y controles que realice el Estado, la Policía Federal, o la Justicia, el hecho de que existan casos o no haya circulación viral depende de los ciudadanos. Es por esto que destacó: “Que hoy no tengamos casos de Covid-19 en Pergamino, con casi 120.000 habitantes, es un mérito de nuestros vecinos, que han hecho un gran esfuerzo. A los pergaminenses que les toque salir de la ciudad les pido que lo hagan con la mayor precaución posible, y que cuando salen sepan que llevan el compromiso de toda una ciudad, les pido que por favor se cuiden”

Y agregó: “A futuro, esperamos tener la menor cantidad de casos posibles, y también esperamos que cuando eso suceda poder detectarlo preventivamente, aislarlo, aislar su grupo familiar, que es lo que permite que el virus no se ramifique. Y la verdad es que esto lo está trabajando muy bien la Secretaría de Salud”

El Intendente reconoció que, por la cantidad de habitantes, Pergamino muestra “algo casi inusual” en cuanto a la inexistencia de casos, pero fue firme al decir que hay que seguir trabajando para que esto siga en la misma línea.

Salidas recreativas

Debido al compromiso ciudadano demostrado por los pergaminenses y las estadísticas en materia de salud que indican que no existe la circulación viral de Covid-19 en nuestro Partido, la Municipalidad elevó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el pedido para autorizar las salidas recreativas.

En esta línea, expresó: “Hemos pedido un protocolo de esparcimiento para lograr que los vecinos puedan caminar algunas cuadras cercanas a su domicilio, salir por número de DNI, y dividido por rango etareao. Esto era algo que la comunidad nos estaba solicitando, salir y tener un poco de contacto con la naturaleza”

Asimismo, recordó que se ha insistido a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en la presentación de protocolos para la autorización del rubro gastronómico, Clubes y actividades deportivas, pero que les han anticipado “que será muy difícil lograr la aprobación por el estado actual de la Provincia en general”

Recursos municipales

Consultado por los recursos municipales afectados a la emergencia sanitaria, Martínez destacó el cumplimiento del pago de las tasas por parte de los pergaminenses, y señaló: “Dentro de la crisis que genera la pandemia hemos tenido un cumplimiento muy aceptable, eso nos permite seguir trabajando fuerte con nuestro sistema de Salud; con nuestro sistema de contención alimentaria; con nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, ellos son quienes dos o tres veces por día se contactan con los aislados para saber cómo están o si necesitan algo. También se ha potenciado el trabajo en nuestros CAPS para descomprimir el Hospital. Y desde Desarrollo Social se sigue trabajando, sabiendo que hay muchas familias pergaminenses que no tenían esta cobertura que hoy necesitan tenerla, y nosotros desde el Estado hacemos todo lo que está a nuestro alcance para llegar a la mayor cantidad de gente posible”

Por último, Martínez aseguró que se invierten alrededor de 10 millones de pesos mensuales en contención alimentaria.