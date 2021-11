La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante octubre de 2021 ascendió a 27.513 unidades, lo que representa una baja del 26,6% interanual, ya que en octubre de 2020 se habían registrado 37.474 unidades. De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 335.000 unidades, esto es un 16,7% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 287.006.

El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: “en octubre se ha agudizado lo que adelantábamos en septiembre y esto explica que tengamos números con descenso interanual pero también comparado con el mes anterior, pese al esfuerzo desmedido y el oficio del sector concesionario por atender parcialmente una demanda que se mantiene fuerte. Seguimos con locales casi vacíos por la falta de unidades para ofrecer por un escasa liberación local de los autos importados, que sumada a la crisis global de los microchips, generaron un combo difícil de superar. Seguimos pidiendo un esfuerzo adicional para liberar vehículos hacia un sector como el nuestro que tiene saldo de su balanza comercial con Brasil neutro. Con suerte podremos completar el año en 380.000 unidades cuando recordemos que en el primer trimestre teníamos proyecciones de 450.000 patentamientos y luego pasamos a 420.000 hasta que nos quedamos con un flujo insuficiente de unidades para comercializar. Recordemos que con un mercado de 400.000 unidades, al Estado le ingresarían 600 millones de dólares adicionales en recaudación impositiva, con lo cual se trata liberar divisas para que vuelvan a ingresar, preservando el trabajo y sosteniendo un sector clave, un tema que nos preocupa de sobremanera. Quedan dos meses por delante y luego un enero que suele ser muy activo por eso insistimos con nuestro pedido de un esfuerzo adicional, pese a todo aún estamos a tiempo de recuperarnos”.

Por su parte Rubén Beato, Secretario General de la institución completó: “se está realizando un trabajo con toda la cadena de valor, para adaptarnos y ver de qué forma poder responder a una mercado que hoy demanda un 50% de autos nacionales. Nuestra actividad representa 176.000 empleos directos y 530.000 empleos indirectos pero la actual pérdida de volumen del mercado, no solo pone en riesgo la rentabilidad del sector, si no tambien puede generar consecuencias y efectos no deseados para todos”.