Mediante su cuenta de Twitter, el ahora exministro de Salud de la Nación, publicó una carta donde confirmó su renuncia tras el pedido expreso del Presidente de la Nación Alberto Fernández.

Además, González García explicó que la vacunación a personas que no correspondían a los grupos de riesgo o que no estaban inscriptos, se debió a una “Confusión involuntaria” de la secretaría privada. También en cierto modo, le atribuyó esta confusión el hecho de que se estuviera vacunando en el propio Ministerio y no en un hospital.