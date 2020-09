La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de San Andrés de Giles, Laura Branchini, dialogó en “Nuestro Tiempo de Radio”, sobre la sanción de una ordenanza que surgió en un trabajo conjunto entre el ejecutivo y el legislativo, y que, entre otra cuestiones, prevee multas para quienes realicen juntadas.

La edil, expresó cuales fueron los motivos que llevaron a la sanción de la norma: “Lo que está ordenanza hace es responder un poco a esta demanda que nos manifiesta el intendente municipal, en relación a los casos de contagios en nuestro pueblo” y agregó: “si bien nosotros no tenemos gran cantidad de personas contagiadas, si ha habido una elevación en la curva de contagios en este último mes y en su mayoría, tiene que ver con juntadas, reuniones familiares y con encuentro de personas que comparten mate, casos, que no mantienen el distanciamiento social y demás”. Y sobre la ordenanza en si informó: “en el marco de eso, lo que se pensó del poder ejecutivo, fue implementar una multa en relación a están infracciones que veníamos relevando desde el área de inspección” y concluyó: “la multa no tiene un fin recaudatorio solamente y la recaudación va a ir destinada al área de Salud y Desarrollo social que son las que se han visto más afectadas durante a pandemia”.

Además, informó que las multas van de 5.000 a 10.000 pesos para cualquier persona que organice, participe o asista a una fiesta o evento que rompa el distanciamiento.

