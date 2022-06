El Estado Argentino recibió el cuarto buque de los comprados a Francia con el objetivo de utilizarlos para patrullar la plataforma marítima.

En el acto de arribo del buque se hizo presente el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, quien destacó: «El objetivo de garantizar que en las 200 millas nuestras no haya pesca que no esté autorizada y que no haya ningún barco que no corresponda».

Los patrulleros de esa clase, son ARA «Bouchard», arribado en febrero del 2020; ARA «Piedrabuena», entregado en junio 2021; ARA «Storni», entregado en diciembre 2021 y ARA «Contraalmirante Cordero», el último de la entrega recibido esta semana.