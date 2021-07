La ANSES, adelantó el pago en julio del 20 por ciento acumulado del complemento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). De esta manera, el Gobierno Nacional vuelve a implementar la medida excepcional que llevó adelante por primera vez el mes pasado, que busca acompañar a las familias con un ingreso extra, en el marco de la emergencia económica por los

efectos de la pandemia.

El complemento se otorga a 488.351 mil titulares de la AUH que hayan

cargado la declaración jurada posterior al 30 de abril en la

aplicación MI ANSES. La misma acredita la condicionalidad de

escolaridad y salud necesaria para percibir este plus correspondiente a

2020. A partir del mes que viene se completará el pago para el resto de

los titulares que presenten la declaración jurada.

De esta manera, cada titular percibirá la suma de 7083,40 pesos por

hijo o hija en caso de haber cobrado los 12 meses de AUH durante 2020.

El calendario de pago comenzó ayer 8 de julio y se extenderá

hasta el 22. Para cobrarlo no se requerirá ningún trámite adicional,

por lo que cada titular recibirá el monto en su medio de pago habitual

y en la misma fecha.

Así, la ANSES realizará una inversión de 6.583 millones de pesos para

880.253 niños, niñas y adolescentes de la AUH, que se suman a los 1.3

millones que percibieron el beneficio del plus el mes anterior.