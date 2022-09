El evento fue organizado por el área de Gobierno Abierto, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación y Tecnología del municipio. Se llevó a cabo el martes 30 de agosto en el Centro Cultural Bellas Artes y contó con la presencia de más de 40 participantes.

El objetivo de los encuentros es de dar continuidad a la implementación del proyecto NADA PARA NOSOTROS SIN NOSOTROS y sumar al equipo de innovadores locales a la Subsecretaría de Espacios Públicos y al ISFD Y T N 5- Región de la Norpampa, representando por la profesora María Cristina Ruffini y la profesora Natalia Rojo, vicedirectora de la Escuela Especial 503, con el fin de construir una biblioteca de pictogramas que permita la universalización de los SAAC Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación dentro del Partido de Pergamino.

Cabe aclarar que los pictogramas pueden ayudar a cualquier persona que tenga dificultades con el lenguaje debido a diferentes razones (autismo, discapacidad intelectual, retraso del lenguaje, personas mayores, etc.) o que, simplemente, no entienden el idioma (extranjeros, migrantes, etc.)

En el eje colaboración de Gobierno Abierto se convocaron a actores locales con trayectoria y experiencia en discapacidad. Durante la Primera Mesa de Participación Ciudadana que se llevó a cabo en el mes de marzo de 2022, el equipo de la Escuela Especial 503 presentó el sitio web https://arasaac.org/ que permite diseñar pictogramas en forma gratuita.

El objetivo es proveer un sistema de comunicación aumentativo y alternativo utilizando pictogramas para el uso del circuito accesible que se desarrollara entre PAMI y la CELP.

El circuito accesible fue publicado en la consulta pública y puede verse en https://bit.ly/3cOhBul

Los disertantes de la jornada fueron: Alejandro Cocco, presidente del Consejo de Personas con Discapacidad; Zulema Forcat y Alejandra Chevillard por la Asociación de Padres Juani, Muzzioli; las arquitectas Claudia Silva y Sofía Thome por la Secretaría de Desarrollo Urbano; Natalia Rojo por el Instituto Nº 5; Silvana Pirchi por Gobierno Abierto.

Las instituciones que participaron de la tercera Mesa fueron: Fundación por Pergamino; Colegio de arquitectos Pergamino; Colegio de Arquitectos Distrito 6; Consejo Municipal de Personas con Discapacidad; Asociación Civil por los Derechos de las Personas con discapacidad Juani Muzzioli; Cámara de Comercio Industria y Servicios de Pergamino; Asociación de Artes Grupo de Actores Especiales GAE; Taller Protegido Pergamino; Policía Departamental Pergamino; alumnas de la carrera de Profesorado del Instituto Nº5; Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia; Dirección Previsional; Dirección de Juventud; Dirección de Comunicación y Prensa; Subsecretaría de Asuntos Rurales; Secretaría de Desarrollo Social; Honorable Concejo Deliberante; Subsecretaría de Espacios Públicos; Subsecretaría de Cultura.

Desde Gobierno Abierto adelantaron que los próximos encuentros de la Mesa de Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica se llevarán a cabo los días 20 de setiembre y 25 de octubre.