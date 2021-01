Las cifras de diciembre continuaron la recuperación de las ventas por séptimo mes consecutivo. La búsqueda de medios alternativos al transporte público, y el reciente plan oficial que brinda financiación el Banco Nación a tasa subsidiada, las claves.

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de unidades patentadas durante diciembre fue de 21.439 motovehículos, un 29,9% más que en el mismo mes de 2019, cuando se habían registrado 16.498 unidades. De esta forma, el año 2020 finaliza con 265.260 unidades, un 17,3 menos que las 320.712 del año 2019.

El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: “el año finaliza mejor de lo esperado, más si tenemos en cuenta que durante los meses de abril y mayo la actividad fue prácticamente cero, algo inédito. Las explicaciones hay que buscarlas por el lado de que mucha gente se acercó a la moto en los últimos meses por la necesidad de utilizar medios alternativos al transporte público, situación que ha sido muy bien complementada por el Plan Mi Moto, con financiación oficial del Banco Nación. A mediados de diciembre se lanzó la segunda etapa, muy exitosa y valorada por el sector, con los mismos plazos y tasas. La gente agota con celeridad el cupo de financiación porque es consciente de la verdadera oportunidad que representa poder adquirir una moto en estas condiciones. Estamos esperanzandos de lograr, durante este año, alguna medida similar también en el sector de los autos “.

Por su parte, Carlos Movio, Director Institucional de ACARA comentó: “el último mes del año no dio sorpresas en el mercado de motovehículos. En noviembre ya habíamos señalado la tendencia alcista que venían mostrando las ventas de motos nuevas desde septiembre, donde se mantenían por encima de los registros de los últimos meses del 2019, en el caso de diciembre bajando sobre su mes antecesor por temas estacionales y por disponer de menos días hábiles. Existen marcas que, por la pandemia o por entrar en períodos de vacaciones, sufren algunos retrasos de producción, por eso se observa que predominan en las operaciones las motos de baja cilindrada, que además son las más demandadas. Al respecto hay que decir que para mantener su estructuras, los concesionarios necesitan vender mayor volumen, por ello el 2020 finaliza con crecimiento pero con la necesidad de que el mismo se consolide y se extienda a otros segmentos para poder hablar de una recuperación sostenida”

En cuanto a la participación, no hay cambios de posiciones en los cuatro primeros puestos con respecto a los últimos me. Honda lidera el mercado con 4.218 unidades seguida por Motomel con 3.163, Corven está en la tercera ubicación, con 2.986 y Gilera se mantiene en el cuarto escalón con 2.471 unidades. Por su parte Zanella, con 1.485, reingresa al top five luego de haber cedido esa posición el mes pasado a Bajaj, que ahora baja a la séptima posición ya que también fue superada en diciembre por Mondial, que quedó sexta.

En cuanto al modelo más patentado no hubo cambios y la Honda Wave 110S consolida su liderazgo, por cuarto mes consecutivo, seguida por la Gilera Smash en el segundo lugar, que supo liderar el mercado de junio a agosto. La Corven Energy 110, retoma el tercer puesto luego de varios meses como cuarta y envía a esa posición a la Motomel B110. El quinto puesto, sin cambios, sigue ocupado por la Keller KN 110-8.