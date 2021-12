Este martes, tras la Asamblea de Mayores Contribuyentes, se llevó a cabo la Sesión Especial, para distinguir como Hijo Dilecto de Pergamino a Luis Nardi, teniendo en cuenta el Proyecto de Resolución del ex concejal Matías Villeta. Villeta estuvo presente en la Sesión junto al intendente de nuestra ciudad Javier Martínez.

En los considerandos el Proyecto destaca:

“Que quienes más conocen a Luis Nardi, como lo llaman la mayoría, aseguran que preferiría que digan que es un emprendedor, un luchador de la vida, un hombre que aplicó su inteligencia y asumió riesgos para que sus ideas se transformaran en palpables realidades.

Que con el correr de los años, en base a su experiencia y mentalidad, surge tal vez el mayor acierto de Luis Nardi, al momento de comprar AgroActiva, una exposición regional volcada al sector de la maquinaria agrícola, siendo organizada la primera muestra allá por 1996.-

Que la muestra se transformó de regional en la más grande de su género en el país, siendo en la actualidad uno de los grandes acontecimientos rurales de la Argentina, basado en las permanentes innovaciones que implementa.-

Que en Luis Nardi, más allá de sus antecedentes y condiciones de emprendedor exitoso, existe una faceta aún más trascendente, que radica en su calidez, humildad y su trato siempre ameno y cordial que lo han llevado a recibir múltiples reconocimientos y afectos.-

Que hoy ya con más de 80 años y habiendo delgado sus empresas en sus 2 hijos, pasa sus días rodeado de sus afectos, su hijos, sus siete nietos y Nidia, su esposa, su principal sostén y en quien el mismo basa gran parte de los logros de sus empresa y de su vida misma.”

El Presidente del Bloque Juntos, Ignacio Maiztegui, lo describió como un “hombre honesto y luchador que puso todo su esfuerzo para hacer realidad sus ideas, además de formador y líder de equipos de trabajo. Repasando esta trayectoria es más que merecido este reconocimiento”

Luis Nardi, estuvo acompañado por su familia y aseguró “estoy muy emocionado y muy contento; la palabra gracias debería repetirla todo el día por la felicidad que me han dado con este momento. La primera vez que vine a Pergamino tenía siete años, lo hice junto a mi padre, y esa visita fue extraordinaria para mí, y no me imaginaba que luego me radicaría en esta ciudad. Todo lo que hice estuvo sostenido por Pergamino, ciudad, por los pueblos y por las personas habitan esta ciudad”

Nardi tuvo un momento especial de reconocimiento para sus hijos y su esposa.

La presidente del HCD, Gabriela Taruselli, lo invito a firmar el libro donde se encuentran las y los pergaminenses destacados. “Nos ha hablado de sueños, esto nos inspira y nos convierte en una mejor sociedad; este Concejo destaca personalidades; destaca hoy su perseverancia y su constancia; además de eso tambi´n destacamos valores, y hoy usted pasa a ser parte pasa a ser parte del patrimonio de todos los pergaminenses”, afirmó la Concejal.