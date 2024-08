En una reciente entrevista en el programa «Nuestro Tiempo», conducido por Gustavo Pérez Ruiz en Radio Mon Pergamino, el juez Julio Caturla se pronunció en contra del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que propone la baja de la imputabilidad en menores. El documento firmado por la Red de Jueces Penales Bonaerenses, que califica la medida como «simplista y desacertada», fue el eje central de la discusión.

Caturla, quien actualmente se desempeña como subrogante en el Juzgado de Garantía del Joven, señaló que la sociedad, influenciada por discursos políticos y mediáticos, tiende a creer que la solución a la inseguridad debe provenir del Poder Judicial. No obstante, el juez enfatizó que el derecho penal no puede ser la respuesta para todos los problemas sociales y que reducir la edad de imputabilidad no resolverá la inseguridad.

El magistrado resaltó que desde la promulgación de la ley de responsabilidad penal juvenil en 2007, se ha avanzado en la protección de los derechos de los menores en conflicto con la ley. «La solución no es elevar la edad de imputabilidad», afirmó Caturla, añadiendo que la discusión debería centrarse en cómo abordar el tratamiento de los jóvenes y no en su imputabilidad.

Caturla también hizo referencia a documentos internacionales, como la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño de 2019, que insta a los Estados a no bajar la edad de responsabilidad penal juvenil. «Estamos yendo contra la corriente mundial», advirtió.

En cuanto al aumento de la intervención judicial en jóvenes, el juez expresó su preocupación de que el proyecto del gobierno argentino, que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años, solo ensanchará el número de menores vulnerables dentro del sistema penal. «Meter a más jóvenes en el sistema penal no es la solución», subrayó.

Finalmente, el juez destacó la importancia de la justicia restaurativa como modelo para abordar los delitos cometidos por menores, argumentando que es fundamental que los jóvenes comprendan las consecuencias de sus actos como parte de su formación.

El debate sobre la baja de imputabilidad sigue abierto, pero voces como la del juez Julio Caturla advierten sobre los riesgos de adoptar medidas que, según él, podrían empeorar la situación de los menores en conflicto con la ley.

Escucha la entrevista completa: