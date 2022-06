Ante la nota ingresada el día 1 de Junio de 2022, por la cual los concejales, firmantes de los BLOQUES: FRENTE DE TODOS – PJ- FRENTE RENOVADOR (Conti, Leticia; Conti Marcela; Clark, Laura M.; Aiello, Guillermo; Reynoso, Alvaro; Garcia Santander, Macarena y Cattaneo Héctor); solicitando la celebración de una Sesión Extraordinaria, la misma se realizó el día Viernes 3 de Junio a las 13.00 horas

NOTAS INGRESADAS POR PRESIDENCIA

Ex. 2022-1287 Directora CEC 801 Lic. Claudia Vigo eleva problemática de gas en dicho establecimiento y solicita solución a través del fondo educativo.-

Ex. 2022-1294 Coordinadora Plan Fines – Solicitan Intervención del HCD respecto de obras en instituciones educativas.-

Ex. 2022-1299 Frente de Unidad Docente Pergamino, Solicita Afectación del Fondo de Financiamiento Educativo para las obras en instituciones escolares del Distrito.

Ex. 2022-1310 Presidente del Consejo Escolar Pergamino – Analía Capriotti. Envía Informe sobre estado de obra de gas en escuelas del Partido de Pergamino.-

En el inicio del debate el Presidente del Boque Juntos Ignacio Maiztegui aseguró que “este no es solo un problema solo de nuestra ciudad. El 11 de febrero se elevó a la provincia el presupuesto de Pergamino para realizar las obras necesarias por un monto de 25. 930.316. Si hubiera llegado a tiempo, se hubieran presentados un 80 % de los fondos, y solo llego el 20%; el primer desembolso por un total de 5. 180.000 llego al consejo escolar el 27 de abril de este año, ya se realizó la rendición de cuentas a la provincia y se aguarda el segundo desembolso”

También aclaro que “Los pedidos se están realizando por la vía equivocada, quien realmente tiene que llevar adelante estas obras es la Provincia de Buenos Aires; se llega a esta situación claramente por una demora de los fondos de la provincia y tenemos que solicitarla a quienes corresponda.

Por otro lado, la provincia asigna todos los años un presupuesto específico para pruebas de hermeticidad, anunciado el 7 de abril, por un monto de más de tres millones de pesos, ese monto fue recién girado el 2 de junio en horas de la tarde”

“Hoy estamos acá para resolver lo que sucede en nuestra escuelas”, aseguró.

Por su parte el concejal Christian Iglesias explico que desde el concejo escolar son innumerables las obras que se realizan cada año. “El tema del gas se trabaja todo el año, hay un momento donde se realizan todas las pruebas para la posterior compra de todos los artefactos de calefacción. Estas pruebas se comenzaron a realizar en el mes de septiembre de 2021, las pruebas de Litoral Gas se iniciaron en octubre y 11 el 11 de febrero, el CEP elevo todo”

Sobre la solicitud del fondo educativo, dijo que “ tiene un movimiento por parte de los directores de cada establecimiento educativo; este año se consensuaron una serie de obras para que se realicen; entendiendo el proceso administrativo, no se puede disponer libremente de un día para otro; solicitamos al gobernador y a la Dirección de Cultura y Educación que derive los fondos atrasados”

El Concejal Álvaro Reynoso considero que es una de las sesiones “más importante por el pedido de vecinos y vecinas” A lo que agregó: “en 2021 había 2000 escuelas con problemas de gas en la provincia; se invirtieron más de 204 millones de pesos, hoy solo quedan 350; en nuestra ciudad el 10 % de esas escuelas corresponden a nuestra ciudad”

Por otro lado, dijo: “Tenemos como ver como destrabar esta situación mediante el Fondo Educativo. Llegaron 97 millones de pesos y un 10 % solo podría disponer de esos recursos para resolver este problema. “Se pretende que los niños se desempeñen cómodos para la enseñanza y el proceso educativo”; esto dice el cuerpo del Fondo Educativo; que como ya vimos en la rendición de cuentas se usa para otros trabajos, como la bici senda y el galpón cultural”

“Este municipio no se puede desligar, necesitamos un intendente que se ponga al frente de esta demanda”, aseguró.

La concejal Leticia Conti, por su parte, sostuvo: “hoy tenemos que buscar respuestas, tenemos hasta ser creativos para buscar soluciones y no ser tan estrictos. En 2002 el programa “Escuela a la Obra” que se creó para invertir más en educación y destina fondos para las escuelas ¿que paso con esos?, ¿que intendente adivine que no fueron? los intendentes del Pro, el caso de Javier Martinez fue uno de ellos; hubo un intendente que le dijo no a recibir estos fondos, no firmó un convenio que resolvía estos problemas”

“También hay que contextualizar que durante la pandemia, para que el dinero del fondo educativo se utilizara para estas cuestiones, lo pedimos millones de veces el destino de fondos distintos; y nunca tuvimos respuesta. ¿Porque le pedimos al intendente? Este fondo se podría haber utilizado para esta demanda actual”, afirmó.

Aurelia Furnar afirmó que “queremos llevar claridad a las familias; la situación es la nosotros estamos describiendo. En el manejo de los fondos, la administración pública requiere determinados requisitos de ese dinero que son públicos; y eso exige una serie de exigencias para poder hacer uso de esos fondos, y acá se quiere mezclar. Para hacer el uso hay que justificarlo; cuando se pide hay que destinarlo al fin específico. Lo único que pedimos es que giren el dinero destinado a la realización de las obras y que lleguen en tiempo y forma”

Macarena García Santander sostuvo que “Me parece una vergüenza, si hoy nos retiramos sin soluciones, compromisos y derechos. Existe la forma de habilitar y readecuar la partida presupuestaria del Fondo Educativo; falta voluntad política y responsabilidad política; no hay intención de hacerlo y los fondos no faltan”. En tanto Guillermo Aiello afirmó que “tenemos que solucionar el problema y esta decisión la tiene el intendente, hoy tranquilamente podemos resolver el problema; y luego nos comprometemos a que la Provincia reasigne otros fondos: tenemos que solucionar este tema y por eso llamamos a esta sesión. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo”

Walter Baccarini también dijo que la temática se ha convertido en una de las discusiones más importantes, a lo que agregó: “hay una sola realidad, que es que los alumnos no pueden concurrir sin calefacción; esta es una decisión política que tenemos que tomar los 20 concejales , coincido con la propuesta del concejal Aiello”

El concejal Diego Basanta también hizo uso de la palabra: “¿Porque discutimos a quien pedirle las obras?” , dijo “A la provincia hay que hacerlo y no la municipio buscando formas como si fuera una libreta de almacenero. Respecto de los tiempos en Pergamino: en febrero se aprueban los pliegos y se aprueban estos fondos; y allí se define un cronograma de desembolsos. Hoy deberíamos estar con el tercer desembolso de los fondos y solo estamos con el primero. Parece que de esto no queremos discutir, no queremos debatir sobre lo que tiene que hacer el gobierno provincial”

Las concejales Mariana De Sautu, Laura Clark y Teresa Cladentey expusieron sus ideas al respecto.

Luego de más de tres horas de debate, el Cuerpo se puso en Comisión; se pusieron a consideración un despacho de mayoría y otro de minoría, no siendo aprobados ninguno por no contar con los dos tercios necesarios.

A continuación, adjuntamos los dos despachos, el de mayoría presentado por Juntos y el de minoría por Frente de Todos, PJ, Frente Renovador y Evolución Radical.

DESPACHO DE MAYORÍA

VISTO:

La situación de falta de gas en establecimientos educativos de la ciudad, el comunicado emitido el dia jueves 2 de junio por los Consejeros Escolares de Juntos de la Provincia de Buenos Aires, las notas elevadas a este HCD e incluidas para esta Sesión Extraordinaria, tanto de Directivos de Establecimientos Educativos como del Consejo Escolar Pergamino.

CONSIDERANDO:

Que la provincia está viviendo una situación crítica ante la falta de inversión en infraestructura escolar.

Que esta situación se da en la mayoría de los Distritos de la Provincia y ha provocado en la última semana, en medio de la ola de frio, reclamos de docentes, directivos, alumnos y auxiliares, por la falta de gas en numerosos establecimientos educativos.

Que el mismo Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, reconoció en las últimas horas, que en la Provincia de Buenos Aires hay 350 escuelas con problemas de gas.

Que en 2021 se resolvió efectivizar la resolución del Ente Regulador de Gas (Enargas) y solicitar a las prestatarias que comenzaran las inspecciones en las Escuelas, comprometiéndose el gobierno de la provincia de Buenos Aires a enviar a los Consejos Escolares los fondos necesarios para afrontar las obras que se requirieran

Que a nivel local, el 1° de octubre de 2021, en cumplimiento de la Resolución de ENERGAS, Litoral Gas informó al Consejo Escolar de Pergamino (CEP) que daría comienzo a las inspecciones técnicas y verificaciones de condiciones de seguridad de las instalaciones internas de gas natural por redes en todos los establecimientos educativos del Partido de Pergamino.

Que en forma paralela a las inspecciones, y en función de los informes que Litoral Gas elevaba, los arquitectos del CEP -dependientes orgánicamente de la Dirección de Infraestructura de la Dirección General de Cultura y Educación- comenzaron la confección de los pliegos de obra necesarios para establecer el presupuesto.

Que el 11 de febrero de 2022, se presentaron los pliegos de obra en la Dirección Provincial de Infraestructura por un monto total de $25.930.316,11.

Que el presupuesto asignado a obras de gas depende de partidas específicas provenientes de la Provincia de Buenos Aires.

Que el cronograma original de transferencia a las Ciudad de Pergamino, firmado por el Subsecretario de Administración de la Dirección General de Cultura y Educación, Diego Hernán Turkenich con fecha 16 de Marzo de 2022, indicaba que las fechas estimadas para el primer, segundo y tercer desembolso, se realizarían los días 30 de Marzo, Abril y Mayo respectivamente.

Que es importante señalar que la provincia asigna todos los años un presupuesto específico para pruebas de hermeticidad, anunciando en el mes de abril un ingreso de aproximadamente $3.000.000, que recién fué ingresado al Organismo CEP a última hora del día de ayer, 02 de Junio de 2022.

Que el 14 de febrero de 2022, en el anuncio de obras del jardín del Barrio Kennedy, la Presidenta del CEP le entregó en mano al Diputado Lisandro Bormioli una nota con el detalle de obras a realizar, para que interceda ante la Provincia de Buenos Aires para que envíen cuanto antes el presupuesto solicitado y comenzar con las obras de gas, obteniendo en ese momento un compromiso de gestión en ese sentido.

Que contrariamente a lo previsto para la llegada del primer desembolso para el día 30 de Marzo de 2022, el mismo fue recibido recién el día 28 de abril de 2022 por un monto de $5.186.000,

Que el 9 de mayo de 2022: el CEP envió a provincia la rendición de cuentas de este primer desembolso, requisito que provincia manifiesta indispensable para recibir el segundo depósito.

Que a pesar de la celeridad mostrada por el CEP, hasta la fecha no se ha recibido aún el segundo desembolso de Provincia, situación que claramente retrasa todas las obras necesarias para garantizar las clases en los establecimientos que aun se ven afectados

Que el Partido de Pergamino cuenta con 136 servicios educativos distribuidos en casi un centenar de edificios, de los cuales a la fecha: 16 servicios educativos se encuentran con corte total de servicio de gas y 14 se encuentran con corte parcial. Mientras que 17 ya se han habilitado por Litoral Gas.

Que en virtud de la planificación y priorización del CEP, los establecimientos educativos que cuentan con comedores escolares, ya tienen resuelto el servicio de gas y garantizado el servicio de SAE.

Que si bien algunas de las obras ya se han resuelto, la burocracia que ha mostrado la provincia con depósitos parciales y acotados, y las demoras en las nuevas asignaciones presupuestarias, incluso luego de haber sido rendidas las anteriores, genera retrasos que se vuelven graves para los alumnos y docentes que deben concurrir a los establecimientos

POR LO EXPUESTO:

Los Concejales que conforman el Bloque de Juntos aconsejan la sanción de la siguiente:

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1º: Manifestar desde este Honorable Concejo Deliberante, la necesidad de que la Provincia de Buenos Aires, resuelva de manera urgente la situacion de falta de gas en los establecimientos educativos del Partido de Pergamino

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, remita de manera urgente la totalidad de los fondos oportunamente aprobados para la realización de obras de gas en las Escuelas locales

ARTÍCULO 3º: Remitir copia de la presente

Al Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Al Director General de Cultura y de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni

Al Subsecretario de Adminitración de la Dirección General de Cultura y Educación, Diego Hernán Turkenich

A los legisladores bonaerenses que integran la Comisión de Educación de ambas Cámaras.

A los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente.

ARTICULO 5º: De forma.-

DESPACHO DE MINORÍA

VISTO

La Sesión Extraordinaria del día 3 de Junio del 2022 convocada por notas presentadas por representantes de la comunidad docente.

CONSIDERANDO

Que las notas presentadas están relacionadas a los cortes parciales y totales del servicio de gas natural en diferentes instituciones educativas por las inspecciones que realizó la empresa que presta el servicio de gas.

Que dicho ordenamiento legal establece el porcentaje de los recursos de afectación específica que perciba la Provincia en el marco del artículo 7 de la Ley Nacional N° 26.075 de Financiamiento Educativo, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educativa, abarcando a la educación formal como no formal, se distribuirá en forma diaria y automática entre los Municipios de acuerdo al coeficiente que fije la Dirección General de Cultura y Educación (D.G.CyE.);

Que el Director General de Cultura y Educación resuelve en el artículo 1°: “ Que los recursos afectados a cada Municipio, conforme el porcentaje establecido en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, serán destinados a obras de infraestructura educativa”

Que los Municipios destinaran los recursos percibidos a finalidades de educación, ciencia y tecnología estando sujeto al régimen de control previsto en el artículo 159 de la Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley N° 6769/58 y demás legislación vigentes en la materia.

Que en el Sistema RAFAM de la Municipalidad de Pergamino en la Partida 17.5.01.41 Fondo Educación, Ciencia y Tecnología Ley 14.393 se puede observar un recurso percibido a la fecha de 97 millones de pesos.

El Bloque de Concejales de Frente de Todos – Partido Justicialista y Frente Renovador presenta el siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTICULO 1: Solicitar al Intendente Municipal Javier Arturo Martínez que atienda a la problemática de falta de servicio de gas en instituciones educativas, solicitadas en las notas presentadas por la comunidad docente, con recursos de la Partida Fondo Educación, Ciencia y Tecnología Ley 14.393 (“Fondo Educativo”) para complementar la gestión de la Dirección General de Cultura y Educación, coordinando con el Consejo Escolar de Pergamino, de modo de acelerar la ejecución de las obras necesarias para asegurar el suministro de gas en diferentes instituciones educativas de Pergamino.

ARTÍCULO 2: Solicítese a las Autoridades del Consejo Escolar de Pergamino que coordinen con el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Pergamino la gestión solicitada en el Artículo 1 del presente proyecto y efectúe las tramitaciones necesarias ante la Dirección General de Cultura y educación para la oportuna compensación de los fondos .-

ARTÍCULO 3: Los Vistos y Considerandos forman parte del proyecto.-

ARTÍCULO 4: De forma.-