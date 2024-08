En un esfuerzo por mejorar la seguridad vial en Pergamino, el concejal Ignacio Maiztegui, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto que busca otorgar beneficios económicos a los conductores que no registren infracciones de tránsito. Durante una entrevista en el programa «Nuestro Tiempo» de Radio Pergamino, Maiztegui destacó la necesidad de nuevas estrategias para reducir la alta tasa de siniestralidad en la ciudad.

Una problemática alarmante

El concejal explicó que la propuesta se fundamenta en datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y en estadísticas locales proporcionadas por el SAME. «Los niveles de incumplimiento en Pergamino son inentendibles», afirmó. «Vemos infracciones constantes, desde personas que cruzan semáforos en rojo hasta conductores de motos sin casco o con más pasajeros de lo permitido. Parece que no se mide el riesgo, no solo al volante, sino también como peatones.»

Según Maiztegui, los controles de tránsito, aunque necesarios, no han sido suficientes para frenar las infracciones. «Lo que más impacto tiene son las sanciones, pero evidentemente no alcanzan. Necesitamos complementar los controles con incentivos positivos para fomentar el respeto de las normas.»

Un enfoque innovador: premios por cumplimiento

El proyecto de Maiztegui propone dos incentivos económicos específicos para quienes no cometan infracciones: un crédito para el sistema de estacionamiento medido y un descuento al renovar la licencia de conducir. «Estas medidas buscan reconocer a quienes hacen las cosas bien en un contexto de alto incumplimiento», explicó el concejal.

A pesar de admitir que es debatible si se debe premiar a quienes simplemente cumplen con la ley, Maiztegui considera que el enfoque puede ser efectivo. «Es una mirada más positiva, de premio, no de sanción. Creo que es el momento de usar la creatividad para enfrentar un problema que se agrava cada día.»

Comparaciones internacionales y repercusiones locales

Maiztegui también mencionó que, aunque no existen antecedentes de iniciativas similares a nivel nacional, el modelo se inspira en prácticas de otros países, como el sistema de «scoring» utilizado por las aseguradoras para ajustar las tarifas según el historial de conducción del cliente. Además, señaló que su propuesta ha despertado interés en otros lugares, incluyendo a una maestra de Córdoba que quiere utilizar la idea como material educativo en sus clases de seguridad vial.

Avances del proyecto en el Concejo Deliberante

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante, donde será debatido y posiblemente enriquecido con aportes de otros concejales. «Creo que va a contar con apoyo y, una vez aprobado, se enviará al Ejecutivo para su implementación», indicó Maiztegui.

Con esta iniciativa, el concejal busca no solo premiar la responsabilidad, sino también generar un cambio de conducta en quienes infringen las normas, con el objetivo final de reducir la siniestralidad y sus consecuencias en la salud y la economía local.

