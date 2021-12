En la tarde-noche de este miércoles, se produjo una comisión entre un automóvil Volkswagen tipo Sudán y una formación del Nuevo Central Argentino.

La colisión se produjo en el cruce de las Vías y la Ruta Nacional N°8, y como consecuencia de las mismas, las dos ocupantes del vehículo de 21 y 57 años, oriundas de Colón (Bs As) fueron trasladadas por el SAME al HIGA San José con heridas que no revisten riesgo de vida.

Por su parte, el maquinista no sufrió consecuencias producto del impacto.

Intervinieron Personal del Comando, Comisaría Segunda Pergamino, Bomberos Voluntarios Pergamino y SAME. Injerencia UFI N°1 por “Lesiones Culposas”.

Fotos: Bomberos Voluntarios, PDS.