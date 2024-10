En una entrevista realizada esta mañana en el programa La Mañana de la Radio de Radio Mon Pergamino, Maximiliano Cubino, presidente de la Cámara de Comercio local, brindó un balance sobre el movimiento comercial del pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. A pesar de las expectativas generadas por la fecha, Cubino expresó que las ventas estuvieron por debajo de lo necesario para el sector, reflejando la delicada situación económica.

«Lo que esperábamos sí, lo que necesitábamos no», señaló Cubino al ser consultado sobre el desempeño comercial del fin de semana. Explicó que, aunque el Día de la Madre suele ser una fecha clave para los comerciantes, el contexto económico actual, caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo, afectó el consumo. «El bolsillo está flaco», comentó con sinceridad.

El ticket promedio de compra rondó los $40.000, una cifra que, según el presidente de la Cámara, refleja los ajustes que los consumidores han debido hacer. «La gente regala lo que puede o con lo que puede», dijo Cubino, indicando que, aunque las promociones locales y bancarias ofrecieron incentivos, no fueron suficientes para provocar una reactivación importante en las ventas.

Cubino destacó que la Cámara continúa incentivando el consumo local a través de promociones y sorteos que se extenderán durante todo el mes de octubre, pero reconoció que el panorama general sigue siendo difícil. «No logramos levantar cabeza porque los costos, aunque no siguen subiendo, ya subieron de golpe», señaló, y agregó que la situación no es exclusiva de Pergamino, sino que se refleja en todo el país, como lo indican los informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En cuanto a los rubros que mejor se desempeñaron durante este fin de semana, Cubino destacó que el sector tecnológico sigue siendo el más fuerte, seguido por el de indumentaria, aunque ambos sectores también se ven afectados por la coyuntura económica. «El ticket es bajo», afirmó.

Finalmente, el titular de la Cámara de Comercio subrayó la importancia de adaptarse a las nuevas formas de consumo, destacando el uso de sistemas más digitalizados y la necesidad de mantenerse competitivos en un contexto tan desafiante. «No hay que perder tiempo quejándose», concluyó, haciendo un llamado a los comerciantes a prepararse y adaptarse a las nuevas herramientas y estrategias que puedan ayudar a sostener el comercio local.

Escucha la entrevista completa: