En una reciente entrevista realizada por Gustavo Pérez Ruiz en el programa Nuestro Tiempo, emitido por LT35 Radio Mon Pergamino, Raquel Speranza, farmacéutica y representante del Colegio Farmacéutico, abordó los efectos de las nuevas resoluciones del PAMI en la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados.

Desde su farmacia, frente a la Clínica Pergamino, Speranza compartió un panorama preocupante: muchos jubilados están encontrando que medicamentos previamente cubiertos al 100%, como los indicados para hipertensión o colesterol, ahora tienen una cobertura del 80%. La nueva normativa exige que los beneficiarios gestionen subsidios adicionales mediante trámites en las oficinas de PAMI o vía web, un proceso que resulta complejo para la mayoría de los adultos mayores.

“La diabetes, el HIV, los medicamentos oncológicos y para trasplantados mantienen el 100% de cobertura, pero otras patologías crónicas, como hipertensión o presión ocular, han sido afectadas”, explicó Speranza. Además, se redujo de seis a cinco la cantidad de cajas permitidas para medicamentos cubiertos al 100%.

Esta medida ha generado inquietud entre los jubilados, quienes expresan frustración y preocupación por no poder cubrir los costos de sus tratamientos. “Hay gente que ya no cumple con el tratamiento completo porque no llega económicamente”, señaló la farmacéutica.

Además, el impacto se extiende a las farmacias. Speranza detalló que, para sostener el sistema, las farmacias y la industria farmacéutica están ofreciendo mayores bonificaciones, mientras que las droguerías no aportan al nuevo convenio. Sin embargo, el ajuste económico sigue afectando tanto a los jubilados como a los propios profesionales del sector.

“Esto va a generar una mayor presión en los hospitales públicos y en las farmacias hospitalarias. La gente que no puede pagar se está volcando al sistema público, complicando aún más la situación”, concluyó Speranza.

La entrevista dejó en claro el descontento y las dificultades que enfrentan tanto los jubilados como el sistema de salud en general. Las modificaciones en las políticas de cobertura representan un nuevo desafío para quienes dependen de medicamentos esenciales, en un contexto de costos crecientes y una economía ajustada.

Escucha la entrevista completa: