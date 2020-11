La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la aprobación de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): “La Ley plantea soluciones para una serie de problemas que afectaban el normal funcionamiento del Fondo, con el objetivo principal de restablecer su capacidad de financiar programas vinculados al fomento de la inversión y el consumo. En relación con los Créditos ANSES, la ley autoriza que se condonen los intereses acumulados desde la suspensión de las cuotas y además la ANSES dispondrá de una baja de tasas adicional a la instrumentada en diciembre de 2019. Así, las familias endeudadas bajo el programa de Créditos ANSES habrán gozado de casi un año de financiamiento a tasa cero en conjunto con una reducción en las cuotas a pagar”.

“El Fondo le pertenece a los 7 millones de jubiladas y jubilados. Esta Ley es una herramienta para defender sus activos, porque logramos mantener esa garantía para las generaciones futuras, para los jubilados del mañana”, agregó Raverta. Estas declaraciones fueron realizadas hoy en el marco de la entrega de viviendas del Procrear en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Con respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) Raverta planteó que ya se identificaron a más de 700 mil niñas, niños y adolescentes que no la estaban recibiendo. Además remarcó que “el Presidente de la Nación firmó un decreto para poder ir a buscar a más de 1 millón de chicas y chicos que no tienen Asignación Universal, ni Salario Familiar por distintas cuestiones. En este contexto tan complejo que le toca vivir a las argentinas y los argentinos somos un gobierno que no niega la realidad y que va en busca de mejorar la calidad de vida”.

“Queremos estar cerca y que cada ciudadano tenga el derecho que le corresponde. De este millón de niños, 723 mil ya los tenemos localizados y en poco tiempo, en pocos días, van a tener su Asignación Universal y vamos a hacer de la Argentina un lugar más justo”, finalizó la directora ejecutiva de la ANSES.