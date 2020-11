Este Domingo desde las 11hs comenzó a correrse el GP de Bahrein de Fórmula 1.

En la primera vuelta, y mientras las cámaras se centraban en el campeón Lewis Hamilton que confirmaba su primera ubicación, mientras su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas perdía posiciones, entre la curva 2 y 3 del trazado nocturno, Romain Grosjean con su monoplaza del equipo Haas, se tocó con Daniil Kvyat de AlphaTauri, y salió hacia la protección, la cual cedió, al mismo tiempo que el tanque de combustible se encendía y se veía una fuerte explosión con la bola de fuego en torno a ella.

Afortunadamente, los bomberos y el personal médico (que durante la larga sale detrás de los autos), llegó rápidamente al lugar y el piloto pudo salir del monoplaza con algunas quemaduras y golpes, pero sin consecuencias graves según los médicos, que evalúan si tiene alguna fractura en sus costillas.

Los incendios en los autos de F1, dejaron de ser algo que se viera, desde finales de los 80 cuando comenzaron a trabajar mucho en la seguridad en torno al tanque de combustible, que algunos indican, tienen una protección que incluso resiste a un disparo de bala.

Sin dudas, muchos son los factores que tendrán que investigar desde la FIA (Categoría madre de las competencias internacionales) y sin dudas, habrá que buscar causas y solucionar inconvenientes, no solo en el auto que no debió incendiarse, sino sobre el circuito, con un guard rail que se partió y no debió hacerlo.

Las imágenes de lo que dejó el accidente y los momentos de mayor tensión:

Imágenes: ESPN, Movistar+ y La Vanguardia.