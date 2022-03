El sábado 26 y domingo 27 se realizará la cuarta edición de Pergamino Rockea. El evento, que por primera vez será al aire libre contará con un mega escenario en el que doce bandas van a tocar desde las 18 horas el primer día, y a partir de las 17 el segundo. La cita es en el Parque España (Viaducto y Alsina) y también habrá un variado patio gastronómico.

Eugenio Petinari, director municipal de Juventud comentó que “a las primeras ediciones de Pergamino Rockea no pudimos hacerlas al aire libre porque el tiempo no nos acompañó, luego atravesamos la pandemia y buscamos la alternativa de hacerlo vía streaming; y este año, recién en la cuarta edición logramos tener este ida y vuelta con la gente que nos llena de emoción”.

El día sábado mostrarán su arte Cannibal, A contramano, El sillón del quincho, 9 días para incendiarlo todo, La quinta del sordo y Poli. En tonto el domingo sonarán Aeroplano, El Juicio, After Chabon, La Masper , Honky Tonk y Norba Surco.

Participaron de la conferencia de Prensa “El Bocha Ponce” de A contramano; “El Colo” de La Honky Tonk; Nicolás de Los Masper Band y Daniel de Cannibal (que presentará temas de su segundo disco). Los músicos contaron que vienen ensayando fuerte y preparándose para el encuentro cara a cara con el público en este marco que cuenta con un escenario imponente y un sonido de primer nivel. “Muchos de nosotros estamos en el ruedo desde hace años compartiendo escenario y estamos muy felices con este movimiento que se está generando. Estamos muy agradecidos a la Municipalidad por el espacio que nos brindan y vamos a dar nuestro mejor show”, aseguraron.